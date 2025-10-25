San Nicolás avanza y aprobó el ensanche y nuevas rotondas del Acceso norte por Av. Dámaso Valdés

Aprueban la ordenanza para trabajos de ensanche, rotandas y colectoras para la Av. Damaso Valdes en San Nicolás.

El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó este jueves una ordenanza que establece un nuevo plan de desarrollo urbano para la avenida Dámaso Valdés , con el objetivo de potenciar el acceso norte a la ciudad desde la Ruta 9 .

El proyecto, impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal, contempla el ensanche progresivo de la calzada hasta 50 metros , la construcción de rotondas y la creación de calles colectoras , lo que permitirá ordenar la circulación y acompañar el crecimiento de la zona.

La iniciativa revisa y actualiza la Ordenanza 6341 de 2004 , que ya había previsto estas obras pero nunca se concretaron. Según lo aprobado, las mejoras se desarrollarán en dos etapas :

El plan incluye seis tramos, desde la Autopista Buenos Aires-Rosario hasta avenida Illia , pasando por zonas estratégicas como el Parque Industrial Norte , avenida Rucci y avenida Moreno.

En la segunda, se incorporarán las colectoras laterales que conectarán con las urbanizaciones y proyectos futuros.

En la primera, se avanzará con el ensanche y la instalación de rotondas , previendo que los frentistas cedan superficie para las obras.

Desde el Ejecutivo local destacaron que el crecimiento urbano e industrial en la zona norte exige “una reconfiguración integral del acceso”, considerando el desarrollo de nuevos parques industriales, un parque logístico y el futuro estadio municipal.

Aunque el nuevo proyecto fija un ancho inicial de 30 metros, la ordenanza mantiene la posibilidad de ampliarlo a 50 en el futuro, según las necesidades de tránsito y expansión urbana.