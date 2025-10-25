sábado 25 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás avanza y aprobó el ensanche y nuevas rotondas del Acceso norte por Av. Dámaso Valdés

    El Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó la ordenanza para el ensanche, colectoras y rotondas para modernizar el acceso norte a la ciudad.

    25 de octubre de 2025 - 10:00
    Aprueban la ordenanza para trabajos de ensanche, rotandas y colectoras para la Av. Damaso Valdes en San Nicolás.

    Aprueban la ordenanza para trabajos de ensanche, rotandas y colectoras para la Av. Damaso Valdes en San Nicolás.

    Diario El Norte

    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó este jueves una ordenanza que establece un nuevo plan de desarrollo urbano para la avenida Dámaso Valdés, con el objetivo de potenciar el acceso norte a la ciudad desde la Ruta 9.

    Lee además
    Roman Gutierrez, productor ejemplar de la ciudad de Pergamino. La justicia suspendió un polémico juicio de fuerte contenido político.

    La Justicia resolvió con criterio en la causa Román Gutiérrez
    Detenida una mujer en dos allanamientos por venta de estupefacientes en San Nicolás.

    Allanan dos viviendas por venta de drogas en San Nicolás: detienen a una mujer y secuestran cocaína

    El proyecto, impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal, contempla el ensanche progresivo de la calzada hasta 50 metros, la construcción de rotondas y la creación de calles colectoras, lo que permitirá ordenar la circulación y acompañar el crecimiento de la zona.

    Lo establecido en la Ordenanza Municipal para las obras

    La iniciativa revisa y actualiza la Ordenanza 6341 de 2004, que ya había previsto estas obras pero nunca se concretaron. Según lo aprobado, las mejoras se desarrollarán en dos etapas:

    • En la primera, se avanzará con el ensanche y la instalación de rotondas, previendo que los frentistas cedan superficie para las obras.

    • En la segunda, se incorporarán las colectoras laterales que conectarán con las urbanizaciones y proyectos futuros.

    El plan incluye seis tramos, desde la Autopista Buenos Aires-Rosario hasta avenida Illia, pasando por zonas estratégicas como el Parque Industrial Norte, avenida Rucci y avenida Moreno.

    Desde el Ejecutivo local destacaron que el crecimiento urbano e industrial en la zona norte exige “una reconfiguración integral del acceso”, considerando el desarrollo de nuevos parques industriales, un parque logístico y el futuro estadio municipal.

    Aunque el nuevo proyecto fija un ancho inicial de 30 metros, la ordenanza mantiene la posibilidad de ampliarlo a 50 en el futuro, según las necesidades de tránsito y expansión urbana.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Justicia resolvió con criterio en la causa Román Gutiérrez

    Allanan dos viviendas por venta de drogas en San Nicolás: detienen a una mujer y secuestran cocaína

    Orden de detención por abuso sexual en San Pedro: un hombre fue arrestado en Santa Lucía

    Allanamiento en zona oeste de San Nicolás: secuestran un arma y drogas tras el robo de una bicicleta

    El Concejo Deliberante de San Nicolás celebra su última sesión antes de las elecciones

    Allanaron un pabellón de la Unidad Penal N°3 de San Nicolás por una causa de estafa

    Se entregó "Zanahoria" Ferreyra, el prófugo de la cárcel de Baradero

    Halloween 2025 en San Nicolás: el festejo se muda al Empedrado de la Costanera con grandes sorpresas

    Docentes de UTN San Nicolás inician paro nacional por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario

    El Municipio de San Nicolás iniciará una nueva etapa de obras para renovar el microcentro

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Victoria de Somisa en San Pedro y sigue invicto como líder del Torneo Pre Federal en el Grupo B.

    Torneo Pre Federal: el invicto Somisa Club arrasó con Náutico y volvió a la punta del Grupo B

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Juan Tomás Musacchio le dio el triunfo a Argentino en el estadio “Pickle Gracia”.

    Triunfo de Argentino sobre Comu con un triple de Musacchio en el cierre

    Por Fernando Bongiovanni
    Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

    Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

    La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

    La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

    El nuevo edificio de la Escuela Santa Clara, que cuenta con 1700 metros cuadrados cubiertos, se emplaza en avenida Almafuerte.

    La escuela Santa Clara construye su edificio propio y proyecta un futuro inclusivo para personas con autismo

    Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero

    Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero