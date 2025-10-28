Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

El calendario 2025 todavía guarda una buena noticia para quienes ya piensan en descansar: en noviembre llegará el último fin de semana XL del año , con cuatro días seguidos de descanso por el Día de la Soberanía Nacional y un feriado puente turístico dispuesto por el gobierno nacional .

El nuevo Fiat 600 Hybrid llegó para romper el molde: tecnología, diseño y espíritu legendario

La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

El fin de semana largo será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, según el calendario oficial de feriados 2025. Se combinará un día no laborable con fines turísticos y el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, que se trasladará desde el 20 de noviembre. Serán cuatro jornadas ideales para una escapada primaveral antes del verano.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, el viernes 21 fue establecido como no laborable mediante el Decreto 1027/2024, mientras que el lunes 24 se fijó como feriado nacional trasladable, conmemorando la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado.

Cada 20 de noviembre se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las tropas de la Confederación Argentina —bajo el mando de Juan Manuel de Rosas y Lucio Norberto Mansilla— resistieron el intento de invasión de las flotas de Inglaterra y Francia. A pesar de la superioridad extranjera, las fuerzas locales lograron frenar su avance sobre el Paraná y defender la soberanía nacional.

Feriado o día no laborable: cuál es la diferencia

En los feriados nacionales, como el del 24 de noviembre, todos los trabajadores tienen derecho al descanso. Si deben trabajar, deben cobrar el doble, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.

En cambio, en los días no laborables, como el viernes 21, la decisión de trabajar o no queda en manos del empleador, y si se trabaja se abona el salario simple.

¿Qué feriados quedan en 2025

Después del fin de semana XL de noviembre, el año se cerrará con dos fechas inamovibles:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Jueves 25 de diciembre: Navidad

Con el último finde extra largo de noviembre, los argentinos tendrán una nueva oportunidad para hacer una escapada, viajar o simplemente desconectarse antes del cierre del año laboral.