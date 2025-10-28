martes 28 de octubre de 2025
    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Durante el mes de noviembre habrá un fin de semana extra largo por el Día de la Soberanía Nacional y un feriado puente dispuesto por el Gobierno.

    28 de octubre de 2025 - 15:15
    Se vienen nuevos feriados el mes que viene.

    El calendario 2025 todavía guarda una buena noticia para quienes ya piensan en descansar: en noviembre llegará el último fin de semana XL del año, con cuatro días seguidos de descanso por el Día de la Soberanía Nacional y un feriado puente turístico dispuesto por el gobierno nacional.

    A partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo, la Andis publicó la Resolución 13901/2025 que obliga a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas.

    La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas
    El nuevo modelo del Fiat 600 Hybrid puede funcionar hasta 30 kilómetros en modo eléctrico, para luego pasar automáticamente a nafta.

    El nuevo Fiat 600 Hybrid llegó para romper el molde: tecnología, diseño y espíritu legendario

    El fin de semana largo será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, según el calendario oficial de feriados 2025. Se combinará un día no laborable con fines turísticos y el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, que se trasladará desde el 20 de noviembre. Serán cuatro jornadas ideales para una escapada primaveral antes del verano.

    De acuerdo con el Ministerio del Interior, el viernes 21 fue establecido como no laborable mediante el Decreto 1027/2024, mientras que el lunes 24 se fijó como feriado nacional trasladable, conmemorando la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado.

    Qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional

    Cada 20 de noviembre se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las tropas de la Confederación Argentina —bajo el mando de Juan Manuel de Rosas y Lucio Norberto Mansilla— resistieron el intento de invasión de las flotas de Inglaterra y Francia. A pesar de la superioridad extranjera, las fuerzas locales lograron frenar su avance sobre el Paraná y defender la soberanía nacional.

    Feriado o día no laborable: cuál es la diferencia

    En los feriados nacionales, como el del 24 de noviembre, todos los trabajadores tienen derecho al descanso. Si deben trabajar, deben cobrar el doble, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.

    En cambio, en los días no laborables, como el viernes 21, la decisión de trabajar o no queda en manos del empleador, y si se trabaja se abona el salario simple.

    ¿Qué feriados quedan en 2025

    Después del fin de semana XL de noviembre, el año se cerrará con dos fechas inamovibles:

    • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
    • Jueves 25 de diciembre: Navidad

    Con el último finde extra largo de noviembre, los argentinos tendrán una nueva oportunidad para hacer una escapada, viajar o simplemente desconectarse antes del cierre del año laboral.

    La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

    El nuevo Fiat 600 Hybrid llegó para romper el molde: tecnología, diseño y espíritu legendario

    Viaducto: ultiman detalles para habilitar el nuevo puente peatonal

    Racing goleó y se subió a la punta en el Regional Amateur

    El CGP en el Nacional: Guadalupe Aranibe fue subcampeona y Azul Álvarez quinta

    Catalina Maglio: una bandera y un festival solidario para acompañar la recuperación de la niña

    Lo que sostiene: encuentro entre el psicoanálisis y el arte en Pergamino

    Viral en redes: emotivo reencuentro de un joven que sorprendió a su familia regresando en secreto desde Madrid

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes viaja a Córdoba y organiza una peña a beneficio

    Viaducto: ultiman detalles para habilitar el nuevo puente peatonal

    Viaducto: ultiman detalles para habilitar el nuevo puente peatonal

    Confirmaron la detención de un motociclista que casi mató a una mujer al atropellarla haciendo willy en Colón

    Confirmaron la detención de un motociclista que casi mató a una mujer al atropellarla haciendo willy en Colón

    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

    La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación