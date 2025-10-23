Allanamiento en zona oeste de San Nicolás: secuestran un arma y drogas tras el robo de una bicicleta

Allanaron una vivienda por robo de una bicicleta en San Nicolás. Una mujer detenida y secuestro de arma y drogas. LaOpinion

En el marco de una investigación por el robo de una bicicleta, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) del Departamento Coviccos San Nicolás realizó un allanamiento en el barrio Ginés García, que culminó con el secuestro de un arma de fuego y estupefacientes.

El operativo se llevó a cabo por orden del Juzgado de Garantías, con la intervención de la UFI N°2 del Departamento Judicial San Nicolás. En la vivienda allanada, los agentes secuestraron un revólver calibre .32 marca Diablo, un envoltorio con clorhidrato de cocaína, dos bagullos de marihuana y una balanza digital.

Dieron con una mujer en el lugar del allanamiento y quedó detenida Durante el procedimiento fue aprehendida una mujer de 37 años, quien quedó a disposición de la fiscalía interviniente acusada de tenencia ilegal de arma de uso civil y tenencia de estupefacientes para consumo personal.

La investigación se originó tras la denuncia de un hombre de 62 años, quien el 27 de septiembre había reportado el robo de su bicicleta marca Kawasaki, rodado 26, roja y blanca, sustraída de un comercio ubicado en calle Viamonte al 1400.

A partir de las tareas de seguimiento e inteligencia, el personal de Coviccos logró identificar el domicilio del presunto autor del robo y solicitar la orden judicial que permitió concretar el procedimiento.

