jueves 23 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Orden de detención por abuso sexual en San Pedro: un hombre fue arrestado en Santa Lucía

    Un hombre de 36 años fue detenido en Santa Lucía por una causa de abuso sexual, tras una orden emitida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

    23 de octubre de 2025 - 11:03
    orden de detención por abuso sexual en San Pedro: un hombre fué arrestado en Santa Lucía

    orden de detención por abuso sexual en San Pedro: un hombre fué arrestado en Santa Lucía

    LAOPINION

    Personal del Destacamento Santa Lucía detuvo a un hombre de 36 años en cumplimiento de una orden judicial por una causa de abuso sexual, emitida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. Quedó alojado en los calabozos a disposición de la Justicia.

    Lee además
    Detienen a un joven que atropelló a un inspector municipal en San pedro

    Detienen a un joven que atropelló a un inspector municipal en San Pedro
    Seis aprehendidos tras dos allanamientos por denuncia de amenaza en San Nicolás.

    San Nicolás: seis detenidos en allanamientos por amenazas y tenencia de drogas y armas

    En un operativo realizado en Santa Lucía, personal del Destacamento local detuvo a un hombre de 36 años por una causa de abuso sexual, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. El detenido fue trasladado a los calabozos y quedó a disposición de la Justicia.

    Operativo en Santa Lucía

    El procedimiento se desarrolló durante la jornada de ayer en una vivienda ubicada sobre calle Sarmiento, entre Hermano Rivarola y Presidente Perón, donde los efectivos dieron cumplimiento a la orden de detención.

    Fuentes policiales confirmaron que el hombre fue notificado formalmente de la causa en su contra, conforme a las directivas judiciales. El operativo se llevó adelante sin incidentes y bajo los protocolos establecidos por la Policía Bonaerense.

    A disposición de la Justicia

    La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, que interviene en la causa por abuso sexual, y ordenó la inmediata detención del acusado.

    El hombre quedó alojado en los calabozos del Destacamento Santa Lucía, mientras se aguardan las próximas resoluciones judiciales.

    Desde la fuerza policial destacaron que la acción forma parte de un trabajo conjunto con el Poder Judicial para garantizar el cumplimiento de órdenes y el seguimiento de causas en trámite, reforzando la cooperación institucional y la protección ciudadana.

    ‍ Procedimiento sin incidentes

    El operativo se llevó a cabo con normalidad y sin resistencias. Según fuentes oficiales, se actuó conforme a los protocolos de actuación de la Policía Bonaerense, preservando la seguridad del personal y de los vecinos de la zona.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detienen a un joven que atropelló a un inspector municipal en San Pedro

    San Nicolás: seis detenidos en allanamientos por amenazas y tenencia de drogas y armas

    Confirmaron la detención de la mujer que hizo compras con la tarjeta robada a una médica en el Hospital

    Cinco detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas en una serie de allanamientos en el barrio 12 de Octubre

    San Nicolás: a un año del crimen del niño Noah Romero, su familia marchó y volvió a pedir justicia

    San Pedro: la Policía secuestró materiales descartados por sospechosos que huyeron

    Paro nacional de los acompañantes terapéuticos: Baradero se suma a la medida

    El Concejo Deliberante de San Nicolás celebra su última sesión antes de las elecciones

    Allanamiento en Baradero: secuestran droga y detienen a tres personas

    Se entregó "Zanahoria" Ferreyra, el prófugo de la cárcel de Baradero

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Paro nacional de acompañantes terapéuticos: Baradero se suma a la medida

    Paro nacional de los acompañantes terapéuticos: Baradero se suma a la medida

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino: operativo integral para limpieza, bacheo y mejoras en general

    Pergamino: operativo integral para limpieza, bacheo y mejoras en general
    La gallinita, la popular golosina surgida de Alta Gracia, Córdoba.
    Tendencias

    La Anmat prohibió la elaboración y venta de La gallinita, la popular golosina

    Manuale d’amore, una comedia romántica compuesta por tres episodios.
    Cultura

    Cine italiano en pantalla grande en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez: cinco ciudades, cinco historias

    La Banda de la 15: nacida como un proyecto escolar en la Escuela de Educación Secundaria Nº 15.
    Cultura y espectáculo

    La Banda de la 15 se presenta en Ritmo Club Resto Bar: juventud, talento y una energía que contagia

    San Pedro: La Policía secuestró materiales descartados por sospechosos que huyeron

    San Pedro: la Policía secuestró materiales descartados por sospechosos que huyeron