Orden de detención por abuso sexual en San Pedro: un hombre fue arrestado en Santa Lucía

orden de detención por abuso sexual en San Pedro: un hombre fué arrestado en Santa Lucía

Personal del Destacamento Santa Lucía detuvo a un hombre de 36 años en cumplimiento de una orden judicial por una causa de abuso sexual, emitida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás . Quedó alojado en los calabozos a disposición de la Justicia .

El procedimiento se desarrolló durante la jornada de ayer en una vivienda ubicada sobre calle Sarmiento , entre Hermano Rivarola y Presidente Perón , donde los efectivos dieron cumplimiento a la orden de detención.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre fue notificado formalmente de la causa en su contra , conforme a las directivas judiciales. El operativo se llevó adelante sin incidentes y bajo los protocolos establecidos por la Policía Bonaerense .

A disposición de la Justicia

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, que interviene en la causa por abuso sexual, y ordenó la inmediata detención del acusado.

El hombre quedó alojado en los calabozos del Destacamento Santa Lucía, mientras se aguardan las próximas resoluciones judiciales.

Desde la fuerza policial destacaron que la acción forma parte de un trabajo conjunto con el Poder Judicial para garantizar el cumplimiento de órdenes y el seguimiento de causas en trámite, reforzando la cooperación institucional y la protección ciudadana.

‍ Procedimiento sin incidentes

El operativo se llevó a cabo con normalidad y sin resistencias. Según fuentes oficiales, se actuó conforme a los protocolos de actuación de la Policía Bonaerense, preservando la seguridad del personal y de los vecinos de la zona.