Confirmaron la detención de un motociclista que casi mató a una mujer al atropellarla haciendo willy en Colón

El nombre de Guido Ruiz trascendió porque fue víctima de un ataque a la salida de un boliche de Colón.

El Juzgado de Garantías N° 2 de Pergamino resolvió convertir la aprehensión en detención de Guido Tomás Ruiz, de 18 años de edad y de ocupación estudiante, tras ser imputado por el delito de Homicidio simple en grado de tentativa, en concurso con prueba ilegal de velocidad.

Detuvieron en San Nicolás a un hombre con pedido de captura por abuso sexual desde febrero

Motociclista aprehendido tras chocar a una transeúnte en el centro de Colón: la víctima sufrió graves lesiones

La medida judicial fue solicitada por la señora Agente Fiscal subrogante de la UFIyJ N° 2 de Colón Departamental, doctora Magdalena Brandt. Ruiz, quien había sido aprehendido el 26 de octubre de 2025, permanecerá detenido, con solicitud de cupo en la Unidad Penal N° 49 de Junín.

El incidente que motivó la detención ocurrió el 26 de octubre de 2025, aproximadamente a las 19:55 horas, en la localidad de Colón, Provincia de Buenos Aires.

En la zona céntrica de Colón al momento del siniestro había una gran concurrencia de gente.

Según la descripción del hecho, Guido Tomás Ruiz circulaba por la calle 47, en dirección a avenida 17 , al mando de una motocicleta Keller 110 c.c. sin dominio colocado y sin estar habilitado para conducir.

Embed

Al llegar a la intersección con avenida 17, Ruiz realizó una maniobra calificada como "altamente riesgosa" y conocida como "Willy" (conducir en una sola rueda). Lo hizo a "muy alta velocidad" y sin tener visión hacia su frente, atravesando el Bulevar, que es de doble mano y cuenta con un cruce peatonal en el centro.

La Fiscalía sostuvo que Ruiz actuó a sabiendas o pudiendo representarse el riesgo que implicaba la maniobra en esa zona de paseo de "gran concurrencia" a esa hora, circulando con "total desprecio" por las consecuencias.

Embistió a una transeúnte en la senda peatonal

Colon siniestro vial guido ruiz-002 En la zona céntrica de Colón al momento del siniestro había una gran concurrencia de gente. LA OPINION

La conducción irresponsable culminó cuando Ruiz embistió a la señora Miriam Bailen (identificada posteriormente como Balien Miriam Beatriz, jubilada, de 74 años). Bailen se encontraba cruzando por la senda peatonal en la esquina de la 47 y 17.

Un testigo, Román Borgna (empleado de la estación de servicio Shell), refirió haber visto al sujeto haciendo "Willy" y luego embestir a la señora. María Cristina Alvarez Orozco, amiga de la víctima y acompañante, declaró que Miriam iba un poco más adelante que ella cruzando la senda peatonal cuando vio la moto "elevada hacia arriba" y que pensó que el conductor esquivaría, pero "la chocó y, automáticamente, cayó al suelo".

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió lesiones de carácter graves y con riesgo de vida, incluyendo parrilla costal múltiple, neumotórax, hemotórax derecho, contusión pulmonar derecha y cefalohematoma. Fue trasladada al nosocomio local por una ambulancia.

Evidencia y fundamentos de la detención

La solicitud de detención se fundamentó en que Ruiz, según cámaras y testigos, había pasado varias veces por la zona a alta velocidad realizando la maniobra descrita con "total indiferencia a las consecuencias". Además, circulaba por la calle 47, que se encontraba cortada con vallado por motivo de las elecciones nacionales, al estar ubicado allí el Correo Argentino.

Las pruebas colectadas (acta de procedimiento, declaraciones testimoniales, filmaciones de cámaras municipales y privadas, e informes de policía científica) constituyeron elementos de convicción suficientes para sostener que Ruiz es penalmente responsable del delito.

El Juzgado determinó que el delito imputado supera el término medio de tres años de privación de la libertad, cumpliendo el requisito para proceder a la detención, además de existir la presunción de peligros procesales (fuga o entorpecimiento).

En un caso de intento de homicidio como víctima y en otro como victimario

Guido Ruiz para la Fiscalía de Colón y la Justicia de Pergamino aparece en un caso como víctima y en otro como victimario del delito de intento de homicidio.

El joven se hizo conocido al padecer un brutal ataque por parte de tres sujetos a quienes les imputan el delito de intento de homicidio y se encuentran con arresto domiciliario cumpliendo la prisión preventiva.

Actualmente se encuentra detenido acusado por la fiscal Magdalena Brandt por la misma calificación penal de homicidio en grado de tentativa.