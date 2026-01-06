San Nicolás destinará más de $70.000 millones a salud, seguridad y mejoras urbanas en 2026

El Gobierno municipal de San Nicolás anunció que la obra pública tendrá un fuerte protagonismo en 2026, con más de $70.000 millones destinados a proyectos de salud, seguridad y urbanismo. La apertura del Hospital de Zona Sur, la modernización del de Zona Oeste y el desarrollo de espacios verdes marcan los ejes principales del año.
Hospitales municipales: Zona Sur se estrena y Zona Oeste se moderniza
Uno de los focos del presupuesto 2026 será la inauguración del Hospital de Zona Sur, ubicado cerca de la Rotonda Sur, que ampliará la atención sanitaria y mejorará el acceso de los vecinos. Paralelamente, el Hospital de Zona Oeste recibirá ampliaciones y equipamiento moderno, reforzando la descentralización del sistema de salud local y la calidad de los servicios.
Obras urbanas: pavimento, parques y nueva avenida costanera
El plan de obras también contempla la pavimentación de calles, la creación de nuevos espacios verdes y la conexión entre Parque San Martín y Parque del Acuerdo. Esta intervención urbana incluirá la construcción de una avenida costanera sobre el río Paraná, consolidando un desarrollo sustentable y favoreciendo el encuentro comunitario.
Seguridad y calidad de vida: inversiones que impactan a los vecinos
Más allá de la infraestructura, el presupuesto prioriza acciones que mejoren la seguridad y la calidad de vida en San Nicolás. Las inversiones municipales buscan sostener servicios básicos eficientes, fortalecer la atención sanitaria y garantizar espacios públicos modernos, con obras como el Parque Somisa, cuya finalización se espera entre febrero y marzo de este año.