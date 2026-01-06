martes 06 de enero de 2026
    • San Nicolás destinará más de $70.000 millones a salud, seguridad y mejoras urbanas en 2026

    El municipio de San Nicolás priorizará hospitales, pavimento y espacios verdes dentro de un plan de obras que representa más de la mitad del presupuesto anual.

    6 de enero de 2026 - 09:45
    Uno de los ejes centrales del Presupuesto 2026 será la inauguración del nuevo Hospital de Zona Sur

    Uno de los ejes centrales del Presupuesto 2026 será la inauguración del nuevo Hospital de Zona Sur

    El Norte

    El Gobierno municipal de San Nicolás anunció que la obra pública tendrá un fuerte protagonismo en 2026, con más de $70.000 millones destinados a proyectos de salud, seguridad y urbanismo. La apertura del Hospital de Zona Sur, la modernización del de Zona Oeste y el desarrollo de espacios verdes marcan los ejes principales del año.

    Estafas virtuales en San Nicolás: ya son tres víctimas y más de 200 millones perdidos

    Estafas virtuales en San Nicolás: ya son tres víctimas y más de 200 millones perdidos
    En San Nicolás, Boca Juniors enfrentará a Nacional de Montevideo en su segundo partido amistoso

    En San Nicolás, Boca Juniors enfrentará a Nacional de Montevideo en su segundo partido amistoso

    Hospitales municipales: Zona Sur se estrena y Zona Oeste se moderniza

    Uno de los focos del presupuesto 2026 será la inauguración del Hospital de Zona Sur, ubicado cerca de la Rotonda Sur, que ampliará la atención sanitaria y mejorará el acceso de los vecinos. Paralelamente, el Hospital de Zona Oeste recibirá ampliaciones y equipamiento moderno, reforzando la descentralización del sistema de salud local y la calidad de los servicios.

    Obras urbanas: pavimento, parques y nueva avenida costanera

    El plan de obras también contempla la pavimentación de calles, la creación de nuevos espacios verdes y la conexión entre Parque San Martín y Parque del Acuerdo. Esta intervención urbana incluirá la construcción de una avenida costanera sobre el río Paraná, consolidando un desarrollo sustentable y favoreciendo el encuentro comunitario.

    Seguridad y calidad de vida: inversiones que impactan a los vecinos

    Más allá de la infraestructura, el presupuesto prioriza acciones que mejoren la seguridad y la calidad de vida en San Nicolás. Las inversiones municipales buscan sostener servicios básicos eficientes, fortalecer la atención sanitaria y garantizar espacios públicos modernos, con obras como el Parque Somisa, cuya finalización se espera entre febrero y marzo de este año.

    Temas
    Estafas virtuales en San Nicolás: ya son tres víctimas y más de 200 millones perdidos

    En San Nicolás, Boca Juniors enfrentará a Nacional de Montevideo en su segundo partido amistoso

    San Nicolás: La compra de útiles escolares ya se activó con la Navidad y esperan picos en enero y febrero

    Torneo Regional Federal Amateur: Club Regatas de San Nicolás cayó en casa y complicó su pase a semifinales

    Más de 600 estudiantes de San Nicolás participan de Escuelas Abiertas en Verano 2026

    San Nicolás: Preparan la décima edición del Festival RICO para el fin de semana largo de Carnaval

    Club Regatas de San Nicolás recibe a Unidos de Olmos por los cuartos del Torneo Regional Federal Amateur

    El Sanatorio GO San Nicolás realizó casi 240 mil atenciones con el Seguro Médico Municipal en 2025

    San Nicolás: Fernando Stagnari seguirá en el Club Atletico Paraná y liderará el proyecto deportivo en 2026

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás deberán recalcular sus subsidios energéticos

    Sus rivales serán Millonarios, el miércoles 14/1 y Nacional, el domingo 18/1, en San Nicolás, con la particularidad de que ante el equipo colombiano se disputará la Copa Miguel Ángel Russo.

    En San Nicolás, Boca Juniors enfrentará a Nacional de Montevideo en su segundo partido amistoso

    Estafas virtuales en San Nicolás: ya son tres víctimas y más de 200 millones perdidos

    Estafas virtuales en San Nicolás: ya son tres víctimas y más de 200 millones perdidos
    El futbolista de Ramallo Bautista Godoy, campeón de la Copa Italia en Calabria con DB Rossoblù Città di Luzzi

    El futbolista de Ramallo Bautista Godoy, campeón de la Copa Italia en Calabria con DB Rossoblù Città di Luzzi

    Seis Octavos de San Pedro busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín con gran expectativa 

    Seis Octavos de San Pedro busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín con gran expectativa

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    Vitto Benvenutto: "Mi Sueño es llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel"

    Vitto Benvenutto: "Mi Sueño es llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel"