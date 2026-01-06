San Nicolás destinará más de $70.000 millones a salud, seguridad y mejoras urbanas en 2026

Uno de los ejes centrales del Presupuesto 2026 será la inauguración del nuevo Hospital de Zona Sur El Norte

El Gobierno municipal de San Nicolás anunció que la obra pública tendrá un fuerte protagonismo en 2026, con más de $70.000 millones destinados a proyectos de salud, seguridad y urbanismo. La apertura del Hospital de Zona Sur, la modernización del de Zona Oeste y el desarrollo de espacios verdes marcan los ejes principales del año.

Hospitales municipales: Zona Sur se estrena y Zona Oeste se moderniza Uno de los focos del presupuesto 2026 será la inauguración del Hospital de Zona Sur, ubicado cerca de la Rotonda Sur, que ampliará la atención sanitaria y mejorará el acceso de los vecinos. Paralelamente, el Hospital de Zona Oeste recibirá ampliaciones y equipamiento moderno, reforzando la descentralización del sistema de salud local y la calidad de los servicios.

Obras urbanas: pavimento, parques y nueva avenida costanera El plan de obras también contempla la pavimentación de calles, la creación de nuevos espacios verdes y la conexión entre Parque San Martín y Parque del Acuerdo. Esta intervención urbana incluirá la construcción de una avenida costanera sobre el río Paraná, consolidando un desarrollo sustentable y favoreciendo el encuentro comunitario.

Seguridad y calidad de vida: inversiones que impactan a los vecinos Más allá de la infraestructura, el presupuesto prioriza acciones que mejoren la seguridad y la calidad de vida en San Nicolás. Las inversiones municipales buscan sostener servicios básicos eficientes, fortalecer la atención sanitaria y garantizar espacios públicos modernos, con obras como el Parque Somisa, cuya finalización se espera entre febrero y marzo de este año.

Compartí esta nota en redes sociales:





