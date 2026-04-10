San Nicolás: Cultura Ternium presenta a los Prague Chamber Soloists con fin solidario

Los Prague Chamber Soloists, una de las orquestas de cuerdas más prestigiosas y tradicionales de la República Checa, se presentarán el sábado 2 de mayo a las 20:30 h en el Teatro de San Nicolás. Opinando San Nicolás

Los Prague Chamber Soloists, una de las agrupaciones de cuerdas más reconocidas de la República Checa, se presentarán el sábado 2 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Municipal de San Nicolás. El concierto forma parte del programa Cultura Ternium y tendrá un fin solidario en beneficio del Centro Comunitario La Casita de Tati.

Orquesta de cuerdas de Praga en San Nicolás La presentación marcará el inicio de una gira nacional que tendrá a San Nicolás como punto de partida. Luego, el ensamble continuará con un concierto en Rosario y culminará su recorrido en el prestigioso Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. El repertorio incluirá obras de Mendelssohn-Bartholdy, Mozart, Elgar y Smetana.

Cultura Ternium impulsa un evento solidario y cultural El evento es promovido por Ternium y la Fundación PROA dentro del programa Cultura Ternium, una iniciativa que desde hace más de una década busca acercar espectáculos de jerarquía internacional a la comunidad de San Nicolás, fortaleciendo el acceso a la cultura y el desarrollo artístico local.

Dirección artística de Radek Baborák y excelencia musical checa Bajo la dirección artística de Radek Baborák, reconocido internacionalmente, los Prague Chamber Soloists se destacan por su excelencia técnica, profundidad interpretativa y una visión contemporánea del repertorio para cuerdas. Las entradas tendrán un valor simbólico de entre $10.000 y $15.000 y lo recaudado será destinado a un proyecto de capacitación laboral para adolescentes del barrio San Martín impulsado por La Casita de Tati.

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