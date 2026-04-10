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    • San Nicolás: Cultura Ternium presenta a los Prague Chamber Soloists con fin solidario

    La prestigiosa orquesta de cuerdas de Praga abrirá su gira en San Nicolás con un concierto solidario a beneficio de La Casita de Tati.

    10 de abril de 2026 - 19:00
    Los Prague Chamber Soloists, una de las orquestas de cuerdas más prestigiosas y tradicionales de la República Checa, se presentarán el sábado 2 de mayo a las 20:30 h en el Teatro de San Nicolás.

    Los Prague Chamber Soloists, una de las orquestas de cuerdas más prestigiosas y tradicionales de la República Checa, se presentarán el sábado 2 de mayo a las 20:30 h en el Teatro de San Nicolás.

    Opinando San Nicolás

    Los Prague Chamber Soloists, una de las agrupaciones de cuerdas más reconocidas de la República Checa, se presentarán el sábado 2 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Municipal de San Nicolás. El concierto forma parte del programa Cultura Ternium y tendrá un fin solidario en beneficio del Centro Comunitario La Casita de Tati.

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    Orquesta de cuerdas de Praga en San Nicolás

    La presentación marcará el inicio de una gira nacional que tendrá a San Nicolás como punto de partida. Luego, el ensamble continuará con un concierto en Rosario y culminará su recorrido en el prestigioso Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. El repertorio incluirá obras de Mendelssohn-Bartholdy, Mozart, Elgar y Smetana.

    Cultura Ternium impulsa un evento solidario y cultural

    El evento es promovido por Ternium y la Fundación PROA dentro del programa Cultura Ternium, una iniciativa que desde hace más de una década busca acercar espectáculos de jerarquía internacional a la comunidad de San Nicolás, fortaleciendo el acceso a la cultura y el desarrollo artístico local.

    Dirección artística de Radek Baborák y excelencia musical checa

    Bajo la dirección artística de Radek Baborák, reconocido internacionalmente, los Prague Chamber Soloists se destacan por su excelencia técnica, profundidad interpretativa y una visión contemporánea del repertorio para cuerdas. Las entradas tendrán un valor simbólico de entre $10.000 y $15.000 y lo recaudado será destinado a un proyecto de capacitación laboral para adolescentes del barrio San Martín impulsado por La Casita de Tati.

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