San Nicolás: Crisis del aguinaldo, el transporte local no prevé conflictos, pero la UTA sigue en alerta

La crisis del aguinaldo no afectaría al transporte público local, pero la UTA de San Nicolás se mantiene en guardia Evsha

La tensión nacional por el pago del aguinaldo en el transporte público generó incertidumbre en todo el país, aunque en San Nicolás el panorama parece más controlado. Sin embargo, la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que el escenario económico se deteriora rápidamente y que podrían surgir complicaciones en las próximas semanas.

Las cámaras empresarias que prestan servicios de corta y media distancia en el AMBA informaron al Gobierno nacional que afrontarán el pago del medio aguinaldo de diciembre en seis cuotas, mientras que los salarios de noviembre se cancelarán en dos tramos. La decisión, motivada por la falta de recursos derivada de la liquidación de subsidios, encendió la alarma en el sector y abrió la posibilidad de un paro de colectivos.

Crisis del aguinaldo en el AMBA y reclamo de UTA nacional Los empresarios enviaron una nota al secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la que justificaron los pagos escalonados por la imposibilidad de cumplir con las obligaciones en tiempo y forma sin comprometer la operatoria diaria. Frente a esto, el titular nacional de la UTA, Roberto Fernández, responsabilizó al Gobierno de Javier Milei y advirtió que un paro podría ser inevitable si no se garantizan los haberes completos.

Advertencias desde UTA San Nicolás En diálogo con este medio, la seccional local de UTA reconoció que la situación nacional es “muy complicada” y que el transporte atraviesa una caída de pasajeros que impacta en la rentabilidad. “Por ahora en San Nicolás no llegamos a lo que ocurre en el AMBA, pero está claro que el panorama se agrava día a día”, expresó el secretario general Tomás Lencina.

Panorama local: estabilidad provisoria y cautela En cuanto a la empresa EVHSA, concesionaria del servicio municipal en San Nicolás, Lencina sostuvo que al momento no existen indicios de demoras en el pago del aguinaldo. “No creo que tengamos problemas, pero habrá que ver. Estamos lejos todavía. El segundo medio aguinaldo tiene fecha de pago el 18 de diciembre”, señaló, aunque insistió en que la situación económica general podría repercutir en el corto plazo.

