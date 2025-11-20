jueves 20 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Crisis del aguinaldo, el transporte local no prevé conflictos, pero la UTA sigue en alerta

    Mientras en el AMBA las empresas anticipan pagos fraccionados y riesgo de paro, en San Nicolás el gremio local asegura que la situación aún es estable.

    20 de noviembre de 2025 - 12:14
    La crisis del aguinaldo no afectaría al transporte público local, pero la UTA de San Nicolás se mantiene en guardia

    La crisis del aguinaldo no afectaría al transporte público local, pero la UTA de San Nicolás se mantiene en guardia

    Evsha

    La tensión nacional por el pago del aguinaldo en el transporte público generó incertidumbre en todo el país, aunque en San Nicolás el panorama parece más controlado. Sin embargo, la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que el escenario económico se deteriora rápidamente y que podrían surgir complicaciones en las próximas semanas.

    Lee además
    El hombre de 70 años fue asistido por los integrantes de la ambulancia de Same tras caer en la moto sobre la cinta asfáltica en calle Intendente Biscayart.

    Un motociclista provocó un siniestro vial y huyó dejando herido a su acompañante
    El reconocido wedding planner nicoleño Adrián Pavía presentó su libro “Experto en bodas”, una obra que reúne sus más de dos décadas de experiencia en el mundo de los eventos. 

    San Nicolás: Adrián Pavía presentó "Experto en bodas" en el Hotel Colonial ante un gran marco de público

    Las cámaras empresarias que prestan servicios de corta y media distancia en el AMBA informaron al Gobierno nacional que afrontarán el pago del medio aguinaldo de diciembre en seis cuotas, mientras que los salarios de noviembre se cancelarán en dos tramos. La decisión, motivada por la falta de recursos derivada de la liquidación de subsidios, encendió la alarma en el sector y abrió la posibilidad de un paro de colectivos.

    Crisis del aguinaldo en el AMBA y reclamo de UTA nacional

    Los empresarios enviaron una nota al secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la que justificaron los pagos escalonados por la imposibilidad de cumplir con las obligaciones en tiempo y forma sin comprometer la operatoria diaria. Frente a esto, el titular nacional de la UTA, Roberto Fernández, responsabilizó al Gobierno de Javier Milei y advirtió que un paro podría ser inevitable si no se garantizan los haberes completos.

    Advertencias desde UTA San Nicolás

    En diálogo con este medio, la seccional local de UTA reconoció que la situación nacional es “muy complicada” y que el transporte atraviesa una caída de pasajeros que impacta en la rentabilidad. “Por ahora en San Nicolás no llegamos a lo que ocurre en el AMBA, pero está claro que el panorama se agrava día a día”, expresó el secretario general Tomás Lencina.

    Panorama local: estabilidad provisoria y cautela

    En cuanto a la empresa EVHSA, concesionaria del servicio municipal en San Nicolás, Lencina sostuvo que al momento no existen indicios de demoras en el pago del aguinaldo. “No creo que tengamos problemas, pero habrá que ver. Estamos lejos todavía. El segundo medio aguinaldo tiene fecha de pago el 18 de diciembre”, señaló, aunque insistió en que la situación económica general podría repercutir en el corto plazo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un motociclista provocó un siniestro vial y huyó dejando herido a su acompañante

    San Nicolás: Adrián Pavía presentó "Experto en bodas" en el Hotel Colonial ante un gran marco de público

    San Nicolás: Definidos los cuartos de final del Torneo Clausura tras una fecha 15 cargada de emoción

    San Nicolás: Nueva edición de la Academia Siguiente Nivel, más jóvenes se formaron en videojuegos 3D

    San Nicolás: La Fiesta de Disfraces confirmó la reprogramación tras el temporal

    San Nicolás: Vecinos denuncian que en el Hospital San Felipe hay un hombre desnudo en la guardia

    San Nicolás: Arrancan las semifinales de básquetbol del Clausura: duelos clave esta noche en la Primera local

    San Nicolás: El Gobierno lanzó el Plan Paraná para reforzar el control de la Hidrovía

    San Nicolás: Importaciones chinas hunden la siderurgia regional que sufrirá una caída del 13%

    La Cámara de Comercio Italiana de Rosario y el Centro Económico de Pergamino impulsan el desarrollo binacional

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La colisión entre dos camiones de gran porte en la Ruta Nacional N°9, a la altura de Baradero y en sentido hacia Zárate, generó hoy un colapso total en la circulación vehicular, en el inicio del movimiento por el fin de semana extralargo. video

    Baradero: Choque entre dos camiones en la Ruta 9 generó un fuerte caos de tránsito

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Un policía se tiroteó con dos hombres en medio de una discusión de tránsito

    Tiroteo en Zárate tras una discusión de tránsito: un policía y dos hombres terminaron heridos
    La crisis del aguinaldo no afectaría al transporte público local, pero la UTA de San Nicolás se mantiene en guardia

    San Nicolás: Crisis del aguinaldo, el transporte local no prevé conflictos, pero la UTA sigue en alerta

    En Córdoba se desarrolló la reunión del Consejo Agropecuario Región Pampeana.

    Buenos Aires encendió la mecha en el Consejo Agropecuario: cruces con Nación por obras frenadas, trazabilidad e INTA

     La agrupación de Jubilados Autoconvocados de San Pedro realizó una nueva jornada de lucha en la histórica Plaza Belgrano, en vísperas del Día de la Soberanía Nacional.

    San Pedro: Jubilados Autoconvocados reclamaron sus derechos en una jornada de fuerte contenido soberano

    Diego Santilli y Manuel Adorni

    El Gobierno reconfigura el Gabinete: Santilli suma poder político y Scioli queda bajo la órbita de Adorni