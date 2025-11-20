jueves 20 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Comienza la compactación de vehículos del depósito judicial tras 20 años de reclamos

    Tras dos décadas de gestiones y denuncias por riesgo sanitario, la Provincia iniciará la compactación de autos y motos en San Nicolás.

    20 de noviembre de 2025 - 16:43
    El predio ubicado en zona norte funciona desde hace años como depósito judicial y se encuentra colapsado por la cantidad de autos y motos secuestrados en causas que, en muchos casos, ya cuentan con resolución.

    El predio ubicado en zona norte funciona desde hace años como depósito judicial y se encuentra colapsado por la cantidad de autos y motos secuestrados en causas que, en muchos casos, ya cuentan con resolución.

    El Norte

    Después de veinte años de reclamos finalmente comenzará la compactación de vehículo secuestrados y acumulados en el depósito judicial de San Nicolás.

    Lee además
    La Prefectura Naval Argentina y la Secretaría Especializada en Cibercrimen realizaron un allanamiento en una vivienda de calle Almirante Brown al 1100, barrio Los Pinos, donde reside la persona que administraba las cuentas de Instagram INFRAGANTI.SN e INFRAGANTI.SN32.

    San Nicolás: Allanan al administrador de "Infraganti.sn", la cuenta que difundía hechos delictivos
    La crisis del aguinaldo no afectaría al transporte público local, pero la UTA de San Nicolás se mantiene en guardia

    San Nicolás: Crisis del aguinaldo, el transporte local no prevé conflictos, pero la UTA sigue en alerta

    Depósito judicial colapsado y dos décadas de reclamos

    El predio ubicado en zona norte funciona desde hace años como depósito judicial y se encuentra colapsado por la cantidad de autos y motos secuestrados en causas que, en muchos casos, ya cuentan con resolución. La acumulación de unidades, la proliferación de malezas y la presencia constante de roedores lo convirtieron en un foco de preocupación sanitaria para vecinos y autoridades.

    La Provincia inicia la compactación de vehículos retenidos

    Fuentes oficiales confirmaron que la máquina compactadora ya está en la ciudad y que el proceso de reducción a chatarra comenzará en las próximas horas. Se compactarán todos los vehículos secuestrados desde septiembre de 2024 hacia atrás, dando respuesta a un reclamo histórico que derivó en innumerables trámites administrativos y gestiones políticas.

    Recuperación del predio y proyecto de saneamiento municipal

    El terreno, que es de propiedad municipal pero cedido a la Provincia como depósito judicial, podrá ser recuperado una vez finalizado el proceso. La falta de seguridad en el lugar generó durante años robos de neumáticos y autopartes. Con el saneamiento previsto, se espera poner fin a un circuito de deterioro que también obligaba a dejar vehículos durante semanas frente a comisarías por falta de espacio.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Allanan al administrador de "Infraganti.sn", la cuenta que difundía hechos delictivos

    San Nicolás: Crisis del aguinaldo, el transporte local no prevé conflictos, pero la UTA sigue en alerta

    Un motociclista provocó un siniestro vial y huyó dejando herido a su acompañante

    San Nicolás: Adrián Pavía presentó "Experto en bodas" en el Hotel Colonial ante un gran marco de público

    San Nicolás: Definidos los cuartos de final del Torneo Clausura tras una fecha 15 cargada de emoción

    San Nicolás: Nueva edición de la Academia Siguiente Nivel, más jóvenes se formaron en videojuegos 3D

    San Nicolás: La Fiesta de Disfraces confirmó la reprogramación tras el temporal

    San Nicolás: Vecinos denuncian que en el Hospital San Felipe hay un hombre desnudo en la guardia

    San Nicolás: Arrancan las semifinales de básquetbol del Clausura: duelos clave esta noche en la Primera local

    San Nicolás: El Gobierno lanzó el Plan Paraná para reforzar el control de la Hidrovía

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La colisión entre dos camiones de gran porte en la Ruta Nacional N°9, a la altura de Baradero y en sentido hacia Zárate, generó hoy un colapso total en la circulación vehicular, en el inicio del movimiento por el fin de semana extralargo. video

    Baradero: Choque entre dos camiones en la Ruta 9 generó un fuerte caos de tránsito

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El predio ubicado en zona norte funciona desde hace años como depósito judicial y se encuentra colapsado por la cantidad de autos y motos secuestrados en causas que, en muchos casos, ya cuentan con resolución.

    San Nicolás: Comienza la compactación de vehículos del depósito judicial tras 20 años de reclamos
    Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria

    Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria

    Cómo será la recolección de residuos durante este fin de semana

    Cómo será la recolección de residuos durante este fin de semana

    Cora Tulliani vuelve a cantar en Florentino Teatro Bar este viernes.
    Cultura y espectáculos

    Cora Tulliani regresa a los escenarios locales tras su estadía en Suecia

    Más allá del resultado militar, aquella gesta marcó la determinación de defender la autonomía nacional.

    Día de la Soberanía Nacional: una fecha para reafirmar identidad, memoria y presente