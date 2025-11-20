San Nicolás: Comienza la compactación de vehículos del depósito judicial tras 20 años de reclamos

El predio ubicado en zona norte funciona desde hace años como depósito judicial y se encuentra colapsado por la cantidad de autos y motos secuestrados en causas que, en muchos casos, ya cuentan con resolución. El Norte

Después de veinte años de reclamos finalmente comenzará la compactación de vehículo secuestrados y acumulados en el depósito judicial de San Nicolás.

Depósito judicial colapsado y dos décadas de reclamos El predio ubicado en zona norte funciona desde hace años como depósito judicial y se encuentra colapsado por la cantidad de autos y motos secuestrados en causas que, en muchos casos, ya cuentan con resolución. La acumulación de unidades, la proliferación de malezas y la presencia constante de roedores lo convirtieron en un foco de preocupación sanitaria para vecinos y autoridades.

La Provincia inicia la compactación de vehículos retenidos Fuentes oficiales confirmaron que la máquina compactadora ya está en la ciudad y que el proceso de reducción a chatarra comenzará en las próximas horas. Se compactarán todos los vehículos secuestrados desde septiembre de 2024 hacia atrás, dando respuesta a un reclamo histórico que derivó en innumerables trámites administrativos y gestiones políticas.

Recuperación del predio y proyecto de saneamiento municipal El terreno, que es de propiedad municipal pero cedido a la Provincia como depósito judicial, podrá ser recuperado una vez finalizado el proceso. La falta de seguridad en el lugar generó durante años robos de neumáticos y autopartes. Con el saneamiento previsto, se espera poner fin a un circuito de deterioro que también obligaba a dejar vehículos durante semanas frente a comisarías por falta de espacio.

Compartí esta nota en redes sociales:





