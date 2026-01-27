San Nicolás avanza con obras en 17 escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026

Con subsidios otorgados por el Estado local, el Consejo Escolar de San Nicolás está realizando trabajos de puesta en valor en 17 edificios escolares de cara al inicio del ciclo lectivo 2026. El Norte

El Consejo Escolar de San Nicolás puso en marcha obras de mantenimiento y puesta en valor en 17 establecimientos educativos, aprovechando el receso escolar previo al inicio del ciclo lectivo 2026. Los trabajos, financiados con subsidios municipales, incluyen renovación de baños, techos y tapiales, mientras advierten la falta de recursos provinciales.

Renovación integral de baños y techos en escuelas locales Entre los trabajos más destacados, se encuentra la renovación completa de los baños del Colegio Normal, tanto en planta alta como en planta baja, y de la EEP Nº 23. Además, se avanzan en remodelaciones de techos en las escuelas primarias Nº 15, Nº 29 y Nº 31, así como en la Secundaria Nº 26.

Tapiales perimetrales y mejoras en infraestructura esencial En varias instituciones se construyen tapiales perimetrales, como en la Escuela Primaria Nº 31 y el Jardín 904. También se realizan obras en sistemas de plomería, canaletas, redes cloacales y cielorrasos, asegurando condiciones seguras y dignas para docentes y estudiantes antes del inicio de clases.

Municipio aporta subsidios ante la falta de apoyo provincial Rubén Cavaleri, tesorero del Consejo Escolar, señaló que las obras se concretan gracias a subsidios municipales, ya que la Provincia recortó casi un 50% de los fondos destinados al mantenimiento escolar. “El municipio nos está ayudando a garantizar seguridad y condiciones dignas para toda la comunidad educativa”, afirmó.

