San Nicolás avanza con obras en 17 escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026

El Consejo Escolar de San Nicolás puso en marcha obras de mantenimiento y puesta en valor en 17 establecimientos educativos, aprovechando el receso escolar previo al inicio del ciclo lectivo 2026. Los trabajos, financiados con subsidios municipales, incluyen renovación de baños, techos y tapiales, mientras advierten la falta de recursos provinciales.
Renovación integral de baños y techos en escuelas locales
Entre los trabajos más destacados, se encuentra la renovación completa de los baños del Colegio Normal, tanto en planta alta como en planta baja, y de la EEP Nº 23. Además, se avanzan en remodelaciones de techos en las escuelas primarias Nº 15, Nº 29 y Nº 31, así como en la Secundaria Nº 26.
Tapiales perimetrales y mejoras en infraestructura esencial
En varias instituciones se construyen tapiales perimetrales, como en la Escuela Primaria Nº 31 y el Jardín 904. También se realizan obras en sistemas de plomería, canaletas, redes cloacales y cielorrasos, asegurando condiciones seguras y dignas para docentes y estudiantes antes del inicio de clases.
Municipio aporta subsidios ante la falta de apoyo provincial
Rubén Cavaleri, tesorero del Consejo Escolar, señaló que las obras se concretan gracias a subsidios municipales, ya que la Provincia recortó casi un 50% de los fondos destinados al mantenimiento escolar. “El municipio nos está ayudando a garantizar seguridad y condiciones dignas para toda la comunidad educativa”, afirmó.