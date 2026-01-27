martes 27 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás avanza con obras en 17 escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026

    Con recursos de San Nicolás y durante el receso escolar, el Consejo Escolar realiza refacciones en baños, techos y tapiales perimetrales.

    27 de enero de 2026 - 15:33
    Con subsidios otorgados por el Estado local, el Consejo Escolar de San Nicolás está realizando trabajos de puesta en valor en 17 edificios escolares de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

    Con subsidios otorgados por el Estado local, el Consejo Escolar de San Nicolás está realizando trabajos de puesta en valor en 17 edificios escolares de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

    El Norte

    El Consejo Escolar de San Nicolás puso en marcha obras de mantenimiento y puesta en valor en 17 establecimientos educativos, aprovechando el receso escolar previo al inicio del ciclo lectivo 2026. Los trabajos, financiados con subsidios municipales, incluyen renovación de baños, techos y tapiales, mientras advierten la falta de recursos provinciales.

    Lee además
    Una mujer denunció la desaparición de sus padres, un hombre de 75 años y una mujer de 72, vistos por última vez el domingo por la noche al retirarse del camping de ASIMRA, en San Nicolás.

    Desaparecen de un camping de San Nicolás un hombre y una mujer de 75 y 72 años
    Provincia registra caso de Hantavirus en San Nicolás y activa protocolo de salud.

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

    Renovación integral de baños y techos en escuelas locales

    Entre los trabajos más destacados, se encuentra la renovación completa de los baños del Colegio Normal, tanto en planta alta como en planta baja, y de la EEP Nº 23. Además, se avanzan en remodelaciones de techos en las escuelas primarias Nº 15, Nº 29 y Nº 31, así como en la Secundaria Nº 26.

    Tapiales perimetrales y mejoras en infraestructura esencial

    En varias instituciones se construyen tapiales perimetrales, como en la Escuela Primaria Nº 31 y el Jardín 904. También se realizan obras en sistemas de plomería, canaletas, redes cloacales y cielorrasos, asegurando condiciones seguras y dignas para docentes y estudiantes antes del inicio de clases.

    Municipio aporta subsidios ante la falta de apoyo provincial

    Rubén Cavaleri, tesorero del Consejo Escolar, señaló que las obras se concretan gracias a subsidios municipales, ya que la Provincia recortó casi un 50% de los fondos destinados al mantenimiento escolar. “El municipio nos está ayudando a garantizar seguridad y condiciones dignas para toda la comunidad educativa”, afirmó.

    Temas
    Seguí leyendo

    Desaparecen de un camping de San Nicolás un hombre y una mujer de 75 y 72 años

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

    Copa Federación: Belgrano de San Nicolás ganó en San Pedro con un gol agónico y lidera su zona

    Infierno en la Catedral de San Nicolás: a nueve años del incendio que marcó a los nicoleños

    San Nicolás: Expoagro 2026 y la UNNOBA impulsan a los jóvenes como protagonistas del futuro del agro

    En San Nicolás, 22 chicos esperan una familia tras los cambios en la Ley de Adopción

    Domingo clave para los equipos de San Nicolás en la Copa Federación

    San Nicolás bajo alerta extrema por incendios tras detección de focos de calor satelitales

    Vacaciones con ciencia y creatividad en San Nicolás: crece la colonia de robótica

    San Nicolás: Tierras del Sol, 200 familias reclaman al Banco Hipotecario y dueños por el desmalezamiento

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Una mujer denunció la desaparición de sus padres, un hombre de 75 años y una mujer de 72, vistos por última vez el domingo por la noche al retirarse del camping de ASIMRA, en San Nicolás.

    Desaparecen de un camping de San Nicolás un hombre y una mujer de 75 y 72 años

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con subsidios otorgados por el Estado local, el Consejo Escolar de San Nicolás está realizando trabajos de puesta en valor en 17 edificios escolares de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

    San Nicolás avanza con obras en 17 escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026
    Benicio Rossi y una relación profunda con el bandoneón que se proyecta al futuro.
    Cultura y espectáculos

    Benicio Rossi: un joven bandoneonista que busca grabar su primer EP y cumplir un sueño musical

    El suicida fue custodiado por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local y patrulleros del Comando en un cordón sanitario para llegar lo más rápidamente al Hospital San José; donde arribó con vida.

    Dramática situación en el barrio Acevedo: un hombre se atrincheró, se disparó en la cabeza y lucha por su vida

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Durante el feriado de Carnaval, los días 15 y 16 de febrero, la ciudad volverá a vibrar al ritmo de la música y la danza con la realización de la 9ª edición del festival San Pedro Canta, que tendrá lugar en el Paseo Público Municipal.

    Se viene la 9ª edición del San Pedro Canta 2026 con folklore y danza en el Paseo Público de la ciudad