La Clínica Pergamino celebra 90 años de historia, compromiso y vocación de servicio en salud

La Clínica Pergamino, de Avenida de Mayo 1115 cumple 90 años brindando un óptimo servicio de salud.

Noventa años no son apenas una cifra. Son miles de historias, millones de consultas, nacimientos, recuperaciones, desafíos superados y generaciones enteras que encontraron en una institución un lugar donde cuidar su salud. Este sábado, la Clínica Pergamino celebrará nueve décadas de vida institucional, consolidada como uno de los principales referentes sanitarios del norte bonaerense y como una organización profundamente vinculada al desarrollo de la comunidad.

¿Por qué es feriado el próximo lunes 15 de junio?

La celebración tendrá lugar a partir de las 11:00 en el auditorio de la institución (Avenida de Mayo 1115) y reunirá a autoridades, profesionales, trabajadores, exintegrantes de la clínica y vecinos que forman parte de una historia que comenzó en 1936 y que continúa proyectándose hacia el futuro.

“Somos una institución que tiene nueve décadas, y no es algo común encontrar una organización que haya nacido en Pergamino, que mantenga una continuidad con los socios fundadores y que siga dedicada al servicio de la salud con gente de Pergamino y de la región”, expresó Diego Parra, gerente de la Clínica Pergamino.

Más allá de su rol asistencial, la institución constituye además una importante fuente de trabajo y un motor de desarrollo para la ciudad. “Siempre decimos que no solo somos un polo de salud, sino también un polo de atención y de trabajo para cientos de personas”, destacó.

Una celebración cargada de emoción

La jornada aniversario buscará combinar la sobriedad institucional con el reconocimiento a quienes hicieron posible llegar a este presente.

“La idea es realizar un acto sencillo, pero emotivo”, explicó Parra. “Queremos hacer referencia a quienes hoy forman parte de la clínica, pero también a todos los que nos antecedieron y nos permitieron llegar a ser lo que somos”.

La ceremonia contará con la participación de la Orquesta Municipal, la bendición del padre Carlos Rocha, palabras de las autoridades y diversos momentos especialmente pensados para recordar el camino recorrido.

Además, se montará una muestra fotográfica y artística que permitirá recorrer distintos momentos de la historia institucional. Entre las imágenes habrá un espacio especial dedicado a quienes estuvieron en la primera línea de atención durante la pandemia de Covid-19, una etapa que marcó profundamente a toda la comunidad sanitaria.

“Noventa años merecen ser reconocidos. Es una historia que no puede pasar desapercibida”, sostuvo Parra.

El sueño de un grupo de pioneros

La historia de Clínica Pergamino comenzó cuando un grupo de médicos visionarios comprendió que la ciudad necesitaba un espacio especialmente preparado para brindar atención sanitaria segura y de calidad.

Entre aquellos pioneros se encontraban profesionales como Napolitano, Derisi, Medici, Ramella, entre otros, quienes impulsaron una idea innovadora para la época.

“La atención médica se realizaba mayormente en los domicilios particulares. Ellos tuvieron la visión de crear un lugar donde el paciente pudiera recibir cuidados en condiciones más seguras”, recordó Parra.

Aquella iniciativa incorporó conceptos que hoy parecen habituales, pero que en aquel entonces representaban una verdadera revolución en la medicina local. Incluso se convocó personal de enfermería proveniente de Buenos Aires para profesionalizar la atención.

“Ya hablaban de atención segura, de cuidados y de calidad cuando esos conceptos prácticamente no existían. Esa visión es la semilla que permitió que la clínica llegara a ser un referente regional”, afirmó.

Cuatro generaciones construyendo un legado

Uno de los aspectos más destacados de la historia institucional es la continuidad generacional.

Lo que comenzó como el proyecto de un grupo de médicos fundadores logró mantenerse vigente a través de hijos, nietos y bisnietos de aquellos profesionales que apostaron por una medicina moderna y organizada.

“Hoy estamos hablando de la tercera y cuarta generación de profesionales vinculados a la clínica y ya estamos viendo incorporarse una quinta generación”, señaló Parra.

Esa continuidad permitió sostener valores fundamentales a lo largo de nueve décadas: la calidad de atención, la innovación permanente y el compromiso con el paciente.

“Uno se siente orgulloso de formar parte de una historia como esta”, reconoció.

La apuesta constante por la calidad del servicio de salud

Si hay una palabra que atraviesa la historia reciente de la institución es calidad.

Durante décadas la clínica trabajó en protocolos, normas y procedimientos destinados a garantizar la seguridad de los pacientes. Ese esfuerzo encontró un reconocimiento formal en diciembre de 2024, cuando obtuvo una importante acreditación otorgada por ITAES, una de las entidades evaluadoras más prestigiosas del país.

“Fue un trabajo enorme que involucró a toda la organización”, explicó Parra.

La evaluación incluyó entre 600 y 700 estándares vinculados a la atención médica, la bioseguridad, la capacitación del personal, la infraestructura y los procesos de trabajo.

“Lo que conseguimos fue una validación externa de algo que veníamos construyendo desde hacía muchos años. No solo creemos que hacemos las cosas bien, sino que una entidad especializada nos confirmó que estamos brindando atención en condiciones seguras y con altos estándares de calidad”, destacó.

La pandemia, el desafío más difícil

Pocas experiencias marcaron tanto a la institución como la pandemia de Covid-19.

Como ocurrió en todo el mundo, la incertidumbre inicial obligó a reorganizar estructuras, capacitar equipos y adaptar espacios en tiempo récord. “Fue un antes y un después para nosotros”, recordó Parra.

La clínica atendió más de 1.200 pacientes internados con Covid y debió transformar sectores completos para responder a una demanda inédita.

“Lo que comenzó con cuatro camas aisladas terminó convirtiéndose en un piso entero destinado a pacientes infectados”, relató.

A pesar de las dificultades, la institución logró sostener simultáneamente la atención de otras necesidades sanitarias. Mientras se enfrentaba la emergencia epidemiológica, continuaban los nacimientos, las cirugías, las consultas y los tratamientos habituales.

“Fue una época muy compleja, pero también nos permitió comprender aún más la importancia que tiene el sistema de salud para toda la sociedad”, afirmó.

La Clínica Pergamino con alcance regional

Si bien nació en Pergamino, el crecimiento de la institución le permitió convertirse en un centro de referencia para una amplia zona del norte bonaerense.

Actualmente, cerca del 30 por ciento de los pacientes internados provienen de otras localidades.

Capitán Sarmiento, Colón, Rojas, Salto, San Pedro, Ramallo y San Antonio de Areco son algunas de las ciudades desde las que llegan personas en busca de atención médica.

“La clínica tiene un alcance claramente regional y eso genera un movimiento muy importante tanto para la institución como para la ciudad”, señaló Parra.

Pensar el futuro

Lejos de conformarse con el camino recorrido, Clínica Pergamino continúa proyectando nuevas inversiones y mejoras.

Entre los principales proyectos se encuentran la ampliación y modernización de la guardia, la incorporación de nuevos espacios para procedimientos ambulatorios y el fortalecimiento de servicios vinculados a la atención de urgencias.

La medicina moderna exige estructuras cada vez más dinámicas y adaptadas a procedimientos menos invasivos y con tiempos de recuperación más breves.

“Todo está orientado a mejorar la experiencia del paciente y a brindar respuestas más eficientes”, explicó el gerente.

La institución cuenta actualmente con alrededor de 180 empleados en relación de dependencia, además de centenares de profesionales y trabajadores vinculados a diferentes servicios. En total, unas 400 personas desarrollan actividades de manera directa o indirecta dentro de la organización.