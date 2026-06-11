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    • Quedaron detenidos los sujetos que entraron a robar en la Cooperativa Eléctrica

    Los sospechosos fueron capturados tras un operativo activado por las cámaras de monitoreo y quedaron imputados por hurto agravado por escalamiento.

    11 de junio de 2026 - 15:43
    Los dos sujetos quedaron detenidos por orden del Juzgado de Garantías que interviene en el caso.

    Los dos sujetos quedaron detenidos por orden del Juzgado de Garantías que interviene en el caso.

    LA OPINION

    La Justicia de Pergamino convirtió en detenciones las aprehensiones de dos hombres que fueron sorprendidos en flagrancia mientras sustraían equipamiento del predio de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino. La medida fue solicitada por el fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, luego de que ambos imputados fueran indagados por el delito de hurto agravado por escalamiento.

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    El robo

    El episodio ocurrió el martes alrededor de las 14:00 en el predio que la Cooperativa posee en la zona de calles Nicolás Repetto y Ugarte. La maniobra fue detectada desde el Centro de Monitoreo Municipal, donde operadores advirtieron movimientos sospechosos a través de las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

    A partir de la alerta, se desplegó un operativo conjunto entre móviles de Patrulla Urbana y efectivos policiales del Comando de Patrullas. Paralelamente, el encargado de seguridad del predio observó por las cámaras internas el accionar de dos individuos que habían ingresado al lugar y aportó las características físicas y de vestimenta a los efectivos que acudieron al procedimiento.

    Los interceptaron a pocas cuadras

    Tras una recorrida por las inmediaciones, los uniformados interceptaron a los sospechosos a pocas cuadras del lugar, en la zona de Tucumán y Antonio Gómez. Los dos hombres llevaban consigo una bolsa de nylon blanca que contenía diversos elementos eléctricos cuya procedencia no pudieron justificar.

    De acuerdo con la investigación judicial, los imputados habrían escalado previamente un muro de aproximadamente tres metros de altura para acceder al predio lindante con las instalaciones de la Cooperativa Eléctrica. Una vez en el interior, sustrajeron cuatro bases de luminarias de alumbrado público, descritas como apliques tipo transformadores, con la intención de retirarlas del lugar.

    Recuperaron los elementos sustraídos

    La rápida intervención policial permitió recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos y asegurar registros fílmicos que documentaron la secuencia del hecho. Ese material fue incorporado como evidencia junto con las actuaciones policiales y los objetos secuestrados.

    Indagados por la Fiscalía

    Los dos sospechosos fueron trasladados a sede judicial, donde el fiscal Mastorchio y la instructora judicial Susana Muscolini les recibieron declaración indagatoria. Durante la audiencia fueron formalmente imputados por el delito de hurto agravado por escalamiento, figura penal que contempla una pena superior a la prevista para un hurto simple debido a la modalidad empleada para ingresar al lugar.

    Con los elementos reunidos durante la investigación preliminar y considerando las circunstancias del caso, la Fiscalía requirió al Juzgado de Garantías la conversión de las aprehensiones en detenciones. El magistrado hizo lugar al planteo, por lo que ambos imputados permanecerán privados de la libertad mientras avanza la investigación penal.

    La causa continúa en trámite en la Fiscalía Nº 3, que ahora profundizará las diligencias para completar la instrucción del expediente y determinar las responsabilidades penales de los acusados.

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