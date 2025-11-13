San Nicolás: la inflación de alimentos alcanzó 3,6% en octubre, por encima del promedio nacional

El relevamiento local de supermercados muestra aumentos en carnes, frutas y verduras, superando el 2,3% que informó el Indec a nivel país. Google

La inflación de alimentos en San Nicolás registró un aumento del 3,6% durante octubre, según un relevamiento realizado por EL NORTE en supermercados locales. Este porcentaje supera el 2,3% informado por el Indec a nivel nacional, con subas especialmente notorias en carnes, frutas y verduras, que en algunos comercios superaron el 6% en el último mes.

Incrementos destacados en carnes y lácteos El análisis de precios en supermercados como Carrefour, Joki, 3M, José Market Exprés, Supermercado Chino y Día reveló que los productos de origen animal, como carnes y quesos, fueron los más afectados. Los incrementos promedio en estos rubros superaron el 5%, impactando directamente en el presupuesto de los hogares nicoleños.

Frutas y verduras con precios fluctuantes Los productos frescos también mostraron variaciones significativas. La banana y la manzana fueron las frutas que más subieron, mientras que ciertas verduras registraron aumentos intermitentes que dificultan planificar compras semanales. Esta dinámica contribuyó a que el promedio general de alimentos superara el registro nacional.

Impacto en la Canasta Básica y en los hogares de San Nicolás Según el Indec, la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 3,1% en octubre. Para no caer en la indigencia, una familia de tres necesitó ingresos de $433.330, mientras que una familia tipo de cuatro integrantes requirió $544.304 y un hogar de cinco personas $572.488. Estos valores reflejan la presión creciente sobre los ingresos locales.

Compartí esta nota en redes sociales:





