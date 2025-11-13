San Nicolás: la inflación de alimentos alcanzó 3,6% en octubre, por encima del promedio nacional

jueves 13 de noviembre de 2025
    13 de noviembre de 2025 - 10:26
    La inflación de alimentos en San Nicolás registró un aumento del 3,6% durante octubre, según un relevamiento realizado por EL NORTE en supermercados locales. Este porcentaje supera el 2,3% informado por el Indec a nivel nacional, con subas especialmente notorias en carnes, frutas y verduras, que en algunos comercios superaron el 6% en el último mes.

    Incrementos destacados en carnes y lácteos

    El análisis de precios en supermercados como Carrefour, Joki, 3M, José Market Exprés, Supermercado Chino y Día reveló que los productos de origen animal, como carnes y quesos, fueron los más afectados. Los incrementos promedio en estos rubros superaron el 5%, impactando directamente en el presupuesto de los hogares nicoleños.

    Frutas y verduras con precios fluctuantes

    Los productos frescos también mostraron variaciones significativas. La banana y la manzana fueron las frutas que más subieron, mientras que ciertas verduras registraron aumentos intermitentes que dificultan planificar compras semanales. Esta dinámica contribuyó a que el promedio general de alimentos superara el registro nacional.

    Impacto en la Canasta Básica y en los hogares de San Nicolás

    Según el Indec, la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 3,1% en octubre. Para no caer en la indigencia, una familia de tres necesitó ingresos de $433.330, mientras que una familia tipo de cuatro integrantes requirió $544.304 y un hogar de cinco personas $572.488. Estos valores reflejan la presión creciente sobre los ingresos locales.

    El Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT) N° 118 anunció la apertura de su convocatoria para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia y variada propuesta académica de tecnicaturas superiores con títulos oficiales y validez nacional.

    Debanba, la liga local de básquet amateur, confirmó el desarrollo de un torneo rápido de fin de año denominado Copa San Pedro.

    Los representantes de Fundación Mirgor, junto al Intendente Municipal, Marcelo Matzkin, el secretario de Producción, Ariel Larralde, y la subsecretaria de Educación, Olga Garmendia procedieron a la entrega de los mencionados kits a las escuelas EP33, EP 1, EP26, EP21, y EP 28.

    Espacios de Educación CheloSuzuki y Ensamble Clave de Dos se unen en un concierto en la Peatonal.
    El relevamiento local de supermercados muestra aumentos en carnes, frutas y verduras, superando el 2,3% que informó el Indec a nivel país.

