Carmen de Areco: Agro-TD 360 cerró con negocios concretos y fue declarado de Interés Municipal

Con operaciones comerciales cerradas en el predio, demostraciones a campo y el lanzamiento de un innovador programa de producción de soja no transgénica, la primera edición de Agro-TD 360 finalizó con un balance positivo en Carmen de Areco.

La primera edición de Agro-TD 360 concluyó en Carmen de Areco con un balance altamente positivo, marcado por operaciones comerciales concretadas en el predio, demostraciones a campo y el lanzamiento de un programa de soja no transgénica. El evento, organizado por Grupo GR, reunió a productores, empresas y entidades del sector agroindustrial regional.

La muestra agroindustrial se destacó por su perfil dinámico, donde los asistentes pudieron probar maquinaria en condiciones reales de trabajo antes de tomar decisiones de compra. Esa modalidad derivó en operaciones concretas durante el desarrollo del evento, incluyendo la venta de sembradoras, tractores y tecnología de precisión.

Además, se concretaron acuerdos vinculados a maquinaria usada, lo que reforzó el carácter comercial de la exposición. Desde la organización destacaron que el objetivo fue justamente generar un espacio donde la experiencia en campo se traduzca en negocios reales y medibles para el sector productivo.

Uno de los anuncios más relevantes fue la presentación del Programa Soja No GMO, una iniciativa que propone contratos de producción con compra asegurada y un plus sobre el valor de pizarra. El esquema está orientado a productores interesados en cultivos no transgénicos con destino exportador.

Según explicaron los organizadores, la propuesta responde a una demanda internacional en crecimiento y busca ofrecer mayor rentabilidad al productor. El programa se posiciona como una alternativa de diversificación productiva dentro del modelo agrícola tradicional de la región.

Reconocimiento municipal y proyección a futuro

El cierre del evento incluyó un reconocimiento institucional clave: el intendente Iván Villagrán declaró a Agro-TD 360 de Interés Municipal, destacando su impacto económico, productivo y social en Carmen de Areco. El jefe comunal subrayó el rol de las empresas que invierten e innovan en la región.

Además, se confirmó que la segunda edición del evento ya tiene fecha prevista para junio de 2027. La organización busca consolidar a Agro-TD 360 como una exposición de referencia, enfocada en la innovación, los negocios y la interacción directa entre productores, tecnología y mercado agroindustrial.