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    • San Antonio de Areco: Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología reunió a estudiantes

    La feria se realizó en la Escuela Secundaria N.º 1 de San Antonio de Areco con proyectos de estudiantes, arte, ciencia e innovación educativa.

    24 de junio de 2026 - 11:30
    La comunidad educativa de San Antonio de Areco llevó a cabo ayer una nueva edición de la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, un espacio donde estudiantes, docentes e instituciones presentan proyectos que combinan conocimiento, creatividad e innovación.

    La comunidad educativa de San Antonio de Areco llevó a cabo ayer una nueva edición de la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, un espacio donde estudiantes, docentes e instituciones presentan proyectos que combinan conocimiento, creatividad e innovación.

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    La comunidad educativa de San Antonio de Areco llevó adelante una nueva edición de la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, un evento que reunió a estudiantes, docentes e instituciones de distintos niveles para presentar proyectos pedagógicos vinculados al conocimiento, la creatividad, la innovación y la investigación interdisciplinaria.

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    Educación y ciencia como ejes de la jornada

    La actividad se desarrolló en la Escuela de Educación Secundaria N.º 1, que abrió sus puertas desde las primeras horas del día para la acreditación de proyectos, el armado de stands y la recepción de las delegaciones participantes. La jornada contó con una importante participación de instituciones educativas locales que se sumaron a la muestra.

    Durante todo el evento, los trabajos fueron recorridos y evaluados por equipos de valoradores especializados, quienes analizaron las propuestas desarrolladas por estudiantes de distintos niveles educativos. La feria se consolidó así como un espacio de intercambio pedagógico y construcción colectiva del conocimiento.

    Proyectos, arte e innovación en exposición

    El cronograma incluyó un acto de apertura oficial y múltiples actividades complementarias que integraron ciencia, arte y tecnología. Entre ellas, se destacaron las propuestas vinculadas a la innovación tecnológica impulsadas por el ISFD N.º 139, que aportaron una mirada actual sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje.

    También se realizó una intervención artística a cargo de la Escuela de Arte N.º 1 “Gustavo Chertudi”, con una muestra de cerámica que combinó expresión estética y formación académica. Estas experiencias permitieron ampliar la mirada sobre el rol de la educación en la formación integral de los estudiantes.

    Un espacio de encuentro y reconocimiento educativo

    La jornada culminó con el acto de cierre y la entrega de menciones a los proyectos participantes, destacando el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de cada grupo. Desde la organización remarcaron la importancia de este tipo de ferias como instancias de visibilización del trabajo realizado en las aulas durante todo el año.

    Además, subrayaron que la feria no solo promueve el intercambio de saberes, sino que también fortalece los vínculos entre instituciones educativas y fomenta el interés por la ciencia, el arte y la tecnología como herramientas fundamentales para el desarrollo de la comunidad.

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