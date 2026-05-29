Salto abrió la convocatoria para arrendar banquinas rurales de rutas provinciales

Convocan a productores agropecuarios, sean propietarios, arrendatarios o frentistas de banquinas del partido de Salto, a comunicarse con la Dirección de Producción de la Municipalidad de Salto antes del 31 de julio.

El Municipio de Salto informó que continúa vigente el sistema de arrendamiento de banquinas rurales contemplado en la Ley Provincial 10.342, normativa que habilita a los municipios bonaerenses a otorgar permisos de uso y explotación de las franjas adyacentes a rutas y caminos provinciales mediante contratos de arriendo y siembra.

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A partir de esta disposición, desde la Dirección de Producción del municipio convocaron a productores agropecuarios del partido de Salto, ya sean propietarios, arrendatarios o frentistas de banquinas, a acercarse para gestionar el correspondiente contrato de arrendamiento correspondiente a la actual campaña agrícola.

El sistema apunta a ordenar y regular el uso de estos espacios linderos a la red vial provincial, permitiendo que puedan ser aprovechados de manera productiva bajo un marco legal y administrativo establecido por la Provincia de Buenos Aires.

Las autoridades municipales remarcaron que los interesados deberán comunicarse antes del 31 de julio, fecha límite establecida para iniciar el trámite correspondiente y formalizar el pedido de uso de las banquinas rurales.

La Ley Provincial 10.342 otorga la autorización

La Ley Provincial 10.342 autoriza a los municipios a administrar y otorgar permisos temporarios de explotación sobre las franjas laterales de rutas y caminos provinciales. Estas áreas suelen utilizarse para siembra, mantenimiento o aprovechamiento productivo, siempre bajo determinadas condiciones de seguridad vial y conservación.

El esquema busca además evitar ocupaciones irregulares o usos no autorizados de estos sectores, promoviendo un control más eficiente sobre las banquinas y garantizando criterios de mantenimiento compatibles con la circulación vehicular y la infraestructura vial.

Desde distintos municipios bonaerenses este sistema viene aplicándose desde hace años como una herramienta para ordenar el uso de terrenos fiscales y generar recursos destinados a distintas áreas comunales.

Se encuentra habilitada la línea telefónica 422103

Los productores interesados en acceder al arrendamiento de banquinas en el partido de Salto podrán realizar consultas y solicitar información comunicándose con la Dirección de Producción de la Municipalidad.

Para ello, se encuentra habilitada la línea telefónica 422103, interno 28, donde se brindarán detalles sobre documentación requerida, condiciones del contrato y características del sistema de arrendamiento vigente para esta campaña.

Desde el municipio recordaron la importancia de cumplir con los plazos establecidos y realizar el trámite formal correspondiente para garantizar el uso legal de estos espacios rurales.