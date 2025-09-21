SaludArte: los profesionales de la salud vuelven a expresarse a través del arte

SaludArte: un lugar para el encuentro, entre la música, la pluma y el pincel. SALUDARTE

Con el firme propósito de destacar el costado más humano y sensible de quienes se dedican al cuidado de la salud, este año se realizará la sexta edición de la muestra artística de profesionales de la salud, un evento ya consolidado en la agenda cultural de nuestra ciudad.

Organizada con el patrocinio de la Asociación Médica de Pergamino y el auspicio de OSAM, la muestra, que se llevará a cabo el próximo 26 en el Museo Municipal de Bellas Artes (avenida Alsina y Moreno), estará abierta a toda la comunidad y reunirá obras y producciones de médicos, instrumentadores quirúrgicos, psicólogos, bioquímicos, kinesiólogos —tanto en actividad como jubilados— así como también de psicopedagogos, profesionales de la estimulación temprana y otros actores del ámbito de la salud.

La propuesta incluirá expresiones en artes plásticas, literatura y música, generando un espacio de encuentro que celebra la creatividad y sensibilidad de quienes, más allá de sus tareas asistenciales, también encuentran en el arte una vía de comunicación, introspección y compromiso social.

Esta iniciativa busca no solo visibilizar talentos ocultos o poco conocidos dentro del ámbito sanitario, sino también acercar a la comunidad una mirada diferente sobre quienes día a día trabajan por el bienestar físico y emocional de las personas.

SaludArte: Artes Plásticas, Literatura y Música Esta es la lista de profesionales confirmados que participarán en la sexta edición de SaludArte: En Artes Plásticas expondrán: Daniel Urbaneja, Graciela Yaschi, Pedro de Pedro, Analía Senn, Claudia Puchik, Mariana Roces, Adriana Habbaby, Ana Claudia Adba, Susana Salauati, Graciela Fidalgo, Verónica Lanternier, Ana Clara Caputa, Sandra de Gaetani, Amira López Hiriart, Mariela Calcagno, Luciana Sánchez, Gloria Blanco y Silvia Giménez. En Literatura participarán: Nora Gaido, Silvia Conti y Dagoberto Friguglietti. En Música estarán: Isis Bellorin, Mariano Cavalitto, Maximiliano Runco, Proyecto Coral y Alejandro Sánchez.

