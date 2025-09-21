San Pedro recibe fondos provinciales para organizar la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses 2025

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires confirmó la transferencia de fondos a ocho municipios , entre ellos San Pedro , para garantizar la realización de la etapa interregional de los 34º Juegos Bonaerenses , en el marco de una de las políticas deportivas y culturales más masivas de Argentina.

A través de la Resolución 2097 , se formalizó la entrega de aportes no reintegrables que permitirán cubrir los gastos organizativos y logísticos que implica recibir a delegaciones de distintos distritos de la región.

San Pedro, junto a Bahía Blanca, Pehuajó y Benito Juárez, recibirá $11 millones , mientras que otros cuatro municipios (Dolores, La Matanza, Lobos y San Fernando) recibirán $7 millones cada uno, en función del tipo de etapa o la densidad de competencia asignada.

Lejos de ser solo un evento deportivo, los Juegos Bonaerenses constituyen una política territorial de integración : convocan a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y artistas en más de 100 disciplinas, combinando competencia, encuentro y construcción de identidad colectiva .

San Pedro, al recibir fondos para organizar la etapa interregional, no solo gana visibilidad en el calendario oficial sino que también mueve su estructura logística, deportiva y cultural, involucrando a escuelas, clubes, centros de jubilados, áreas municipales y voluntarios.

Este tipo de eventos, aunque temporales, dejan capacidad instalada: equipos que aprenden a organizar, personal que se entrena, redes institucionales que se fortalecen y una comunidad que se apropia del espacio público a través del deporte y la cultura.

La Final Provincial: Mar del Plata como cierre, pero el territorio como protagonista

La etapa final se celebrará en Mar del Plata entre el 12 y el 17 de octubre, con la participación de miles de bonaerenses. Pero para llegar allí, es necesario garantizar la solidez de las etapas previas, que implican selección, competencia y articulación local.

La Subsecretaría de Deportes bonaerense coordina este proceso con los municipios, quienes deben rendir cada peso invertido ante el Tribunal de Cuentas, bajo el régimen de gestión de aportes no reintegrables.

La decisión de transferir estos fondos en tiempo y forma refuerza el compromiso de la Provincia con la continuidad del programa, y posiciona a San Pedro como un nodo activo dentro del mapa de organización deportiva provincial.