San Nicolás: Buscan a Priscila Pavón y a sus dos hijos tras retirarse del Hospital San Felipe sin alta médica

Se activó la búsqueda de paradero de Priscila Belén Pavón de 21 años, quien el día lunes se retiró del Hospital San Felipe junto a su bebé de dos meses que se encontraba internada en el área de neonatología. La menor aún no tenía el alta médica.

Las autoridades activaron un operativo de búsqueda para localizar a Priscila Belén Pavón, de 21 años, quien abandonó el Hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás junto a su beba de dos meses, que permanecía internada en neonatología sin contar con el alta médica. También se busca a su otro hijo, un niño de 2 años.

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La denuncia fue radicada luego de que personal del Hospital Hospital San Felipe advirtiera que la lactante ya no se encontraba en la habitación asignada en el sector de maternidad.

Según informaron fuentes policiales, el jefe del área notificó a efectivos de la Comisaría Primera tras constatar la ausencia de la menor. La médica de guardia confirmó que la beba, internada en el área de neonatología, no había recibido el alta médica al momento de su retiro.

Las cámaras de seguridad del centro de salud registraron que Priscila Pavón abandonó el establecimiento durante la tarde del lunes con la bebé en brazos.

La madre confirmó que también se llevó al niño de 2 años

Posteriormente, la madre de Priscila declaró ante la Policía que su hija se presentó en su domicilio junto a la beba y que, horas más tarde, se retiró del lugar acompañada por su otro hijo de 2 años.

Desde entonces, sus familiares desconocen el paradero actual de la joven y de ambos menores, motivo por el cual se intensificó la búsqueda en toda la región.

Además, el coordinador de Prodenya, Pablo Correa, informó que ese mismo día estaba previsto que los dos niños quedaran bajo intervención judicial y fueran derivados al Hogar San Hipólito.

Descripción de Priscila Pavón y pedido de colaboración

Al momento de abandonar el hospital, Priscila Pavón vestía un buzo rojo, pantalón negro y zapatillas deportivas grises.

La joven es de tez morocha, tiene cabello largo y ondulado de color castaño oscuro, ojos marrones y una estatura aproximada de 1,60 metros.

La investigación quedó a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones San Nicolás, cuyos efectivos trabajan para localizar a la mujer y garantizar el resguardo de los dos menores.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Priscila Pavón y sus hijos que se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana o con el servicio de emergencias 911.