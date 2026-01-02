Rumbo a Cosquín: representantes de Pergamino buscan destacarse a nivel nacional

Dos cantantes, una violinista y una pareja de danza tradicional representarán a Pergamino en las instancias finales del Certamen Para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026, que se desarrollarán entre este sábado y el domingo. Los artistas locales buscarán destacarse en uno de los escenarios más exigentes y prestigiosos del folklore argentino.

Se trata de los ganadores de la subsede Pergamino : Pablo Javier Ivalo y Walter Juárez , en el rubro Solista Vocal; Aldana López , en Solista Instrumental; y la dupla integrada por María Córdoba y Nicolás Giménez , en Pareja de Baile Tradicional.

En diálogo con LA OPINION, Pablo Javier Ivalo adelantó que se presentará acompañado por Gonzalo Villalba en bandoneón y Gabriel Ivalo, su hijo, en percusión. El folklorista explicó que el reglamento del certamen exige contar con seis obras preparadas para la presentación ante el jurado.

“El repertorio que llevo incluye Huella de sus manos (tema propio), Y ahora soy feliz (Aldo Toledo), Zamba gris (Miguel Ángel Morelli), La pucha con el hombre (Pablo Raúl Trullenque y Cuti Carabajal), Tonada del viejo amor (Falú–Dávalos) y Como los sauces al viento (Rubén Cruz y Chuny Cardozo)”, detalló.

Por su parte, la violinista Aldana López anticipó que mantendrá el repertorio que le permitió imponerse en la subsede local, aunque adelantó que abrirá su participación con La chacarera del violín, de Miguel Javier Zirpolo y los Hermanos Simón. Luego, será el jurado quien seleccione el tema a interpretar en la siguiente instancia. Aldana estará acompañada por Lucas Bataglia en guitarra.

En tanto, Walter Juárez, el otro ganador en el rubro Solista Vocal, subirá al escenario junto a Zoilo Bartolo en guitarra y Nahuel Velázquez en bombo. El cantante interpretará chacareras, zambas y huellas, y destacó una apuesta personal que marcará su presentación: “Voy a cantar acompañándome con el piano. Es la primera vez que implemento este instrumento dentro del folklore”, señaló.

Finalmente, el bailarín Nicolás Giménez adelantó detalles de la propuesta coreográfica que presentará junto a María Córdoba. En la primera pasada interpretarán el vals Me besó y se fue, compuesto por José Canet, mientras que en la segunda presentarán la polca rural De baile al aclarar, de Oscar Burdgardt.

Los músicos que acompañarán a la pareja serán Agustín Bracco (Rosario), Javier Formentin (Peyrano), Emanuel Kluczkiewixz (Rosario) y Georgina Serafini (Manuel Ocampo).

Giménez y Córdoba, quienes cuentan con la guía de los profesores Jaquelín Saucedo, Germano Moreno (Gálvez) y Emanuel Kluczkiewixz (Rosario), aprovecharon la ocasión para agradecer el acompañamiento recibido: “Gracias a todas las personas, amigos, conocidos, colegas y bailarines de nuestra ciudad y de localidades vecinas por el apoyo constante. Ojalá que en las próximas instancias o futuros Pre Cosquín también podamos contar con el acompañamiento desde el área de Cultura de Pergamino, a la cual representaremos con orgullo y responsabilidad en una competencia de alcance nacional”, concluyeron.