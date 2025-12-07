Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto

Rock Solidario. El encuentro se ha convertido en una referencia dentro de la escena local por su espíritu comunitario. @ELJUICIO_ROCANROL

Este domingo, desde las 20:00, el Anfiteatro Marcelino Ugarte (Ugarte y San Lorenzo) volverá a vibrar con una nueva edición del Rock Solidario, la cuarta consecutiva, organizada por El Juicio Rocanrol. El encuentro se ha convertido en una referencia dentro de la escena local por su espíritu comunitario y su clara apuesta por la música como herramienta de encuentro, expresión y acompañamiento social.

La jornada abrirá con la presentación de Alejo Vecerrica y la banda La Semilla, que llevarán al escenario un repertorio enérgico y emotivo para inaugurar una noche donde la solidaridad será protagonista.

Rock Solidario invita a una colecta Como cada año, el Rock Solidario invita al público a sumarse a una colecta de alimentos no perecederos, juguetes y ropa en buen estado, destinados a merenderos que brindan contención a niños y familias de la ciudad, entre ellos el Hogar San Camilo y Casita Yumbrel.

El evento es completamente autogestivo, sostenido por el esfuerzo de músicos, colaboradores y vecinos que creen en la potencia transformadora del rock. Quienes deseen aportar a los gastos de sonido, luces y baños químicos pueden hacerlo mediante el alias eljuiciobanda (titular: Agustín Fiorito).

Además, los organizadores convocan a comerciantes y emprendedores que quieran sumarse mediante publicidad o apoyos económicos para fortalecer esta iniciativa que crece año a año. Más información y novedades pueden seguirse en Instagram: @eljuicio_rocanrol.

