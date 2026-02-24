Curso en Baradero de Peritos Clasificadores de Cereales: abren inscripción con título oficial

Se encuentra abierta la inscripción al Curso de Peritos Clasificadores de Cereales, que se dictará en el Centro Universitario Baradero.

Se encuentra abierta la inscripción para el Curso de Peritos Clasificadores de Cereales que se desarrollará en la ciudad de Baradero y comenzará en marzo. La propuesta educativa busca formar profesionales capacitados para una actividad clave dentro de la cadena agroindustrial, con rápida salida laboral y reconocimiento oficial a nivel nacional.

El curso se dictará en el Centro Universitario Baradero, ubicado en Thames 1584, consolidándose como una nueva propuesta académica orientada a fortalecer la capacitación técnica vinculada al sector cerealero.

La formación tendrá una duración total de diez meses e incluirá contenidos teóricos y prácticos destinados a preparar profesionales capaces de desempeñarse en distintas etapas del proceso productivo. Entre las competencias que se desarrollarán se destacan la clasificación de granos, control de calidad, almacenamiento y conservación de cereales.

El inicio de clases está previsto para el mes de marzo, mientras que previamente se realizará una charla informativa abierta destinada a quienes deseen conocer detalles del programa, modalidad de cursada y alcances profesionales.

Título oficial avalado por SENASA y matrícula nacional

Uno de los principales atractivos de la capacitación es que el título otorgado cuenta con aval oficial del SENASA, lo que garantiza validez en todo el territorio argentino.

Quienes finalicen el curso obtendrán una matrícula de alcance nacional que los habilitará como peritos clasificadores de cereales, una figura técnica fundamental dentro del comercio agrícola. Este reconocimiento permite desempeñarse en acopios, plantas de almacenamiento, cooperativas, exportadoras y empresas vinculadas a la comercialización de granos.

La certificación oficial responde a la creciente demanda de profesionales especializados en control y evaluación de calidad, especialmente en regiones productivas donde el agro constituye uno de los motores económicos principales.

Charla informativa e inscripción abierta en Baradero

Como instancia previa al inicio del cursado, se realizará una charla informativa el jueves 26 de febrero a las 20 horas, dirigida a estudiantes, trabajadores del sector y público interesado en incorporarse a una actividad que ofrece amplias oportunidades laborales.

El encuentro tendrá lugar en la sede educativa y permitirá evacuar dudas sobre requisitos de inscripción, modalidad de evaluación y perfil profesional del egresado. Además, se brindará información sobre el campo laboral y las posibilidades de inserción inmediata tras finalizar la formación.

Para consultas o inscripción, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3329-468285. Desde la organización destacaron que los cupos son limitados y recomendaron realizar la inscripción con anticipación debido al interés generado por la propuesta en la región de Baradero.