Robo y violento choque en Baradero: tres delincuentes protagonizan espectacular vuelco tras escapar

El robo de un Suzuki Fun que terminó incrustado contra una vivienda en plena madrugada. Un ladrón quedó internado y los vecinos reclaman por los daños.

En la madrugada de este lunes, tres delincuentes robaron un Suzuki Fun en la esquina de Cabrera y Oro, en Baradero , y emprendieron una peligrosa fuga por calles céntricas. La huida terminó de forma violenta cuando, circulando en contramano por calle Bulnes, el vehículo chocó contra la fachada de una casa y volcó .

El estruendo despertó a los vecinos, quienes salieron alarmados y captaron el momento en cámaras de seguridad. “Nos salvó la escalera de la casa, porque sino se metía adentro. Ahora, ¿quién se va a hacer cargo de los daños?”, expresaron residentes indignados por la situación.

El impacto destrozó parte del frente de la vivienda y dejó el auto con severos daños.

Un detenido y dos prófugos

Tras el accidente, uno de los sospechosos resultó herido y fue trasladado al hospital local, donde permanece internado bajo custodia policial. Los otros dos escaparon a pie y continúan prófugos. Hasta el momento, no se informó sobre su captura ni sobre si el vehículo pudo ser recuperado en condiciones.

