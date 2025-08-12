martes 12 de agosto de 2025
    • Baradero Violento

    Robo y violento choque en Baradero: tres delincuentes protagonizan espectacular vuelco tras escapar

    Robo, persecución y vuelco en Baradero: un ladrón internado, dos prófugos y daños en una vivienda tras el choque de un Suzuki Fun robado.

    12 de agosto de 2025 - 13:02
    Tu radio Baradero

    El robo de un Suzuki Fun que terminó incrustado contra una vivienda en plena madrugada. Un ladrón quedó internado y los vecinos reclaman por los daños. El caso generó fuerte malestar en la comunidad, que reclama mayor seguridad y respuestas rápida

    Madrugada del lunes

    En la madrugada de este lunes, tres delincuentes robaron un Suzuki Fun en la esquina de Cabrera y Oro, en Baradero, y emprendieron una peligrosa fuga por calles céntricas. La huida terminó de forma violenta cuando, circulando en contramano por calle Bulnes, el vehículo chocó contra la fachada de una casa y volcó.

    Vecinos sorprendidos y daños materiales

    El estruendo despertó a los vecinos, quienes salieron alarmados y captaron el momento en cámaras de seguridad. “Nos salvó la escalera de la casa, porque sino se metía adentro. Ahora, ¿quién se va a hacer cargo de los daños?”, expresaron residentes indignados por la situación.

    El impacto destrozó parte del frente de la vivienda y dejó el auto con severos daños.

    Un detenido y dos prófugos

    Tras el accidente, uno de los sospechosos resultó herido y fue trasladado al hospital local, donde permanece internado bajo custodia policial. Los otros dos escaparon a pie y continúan prófugos. Hasta el momento, no se informó sobre su captura ni sobre si el vehículo pudo ser recuperado en condiciones.

    El caso generó fuerte malestar en la comunidad, que reclama mayor seguridad y respuestas rápidas por parte de las autoridades ante este nuevo hecho delictivo en la ciudad.

