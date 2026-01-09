Robo de moto en Pergamino: se llevaron una Keller 110 estacionada frente a una vivienda

El robo de la moto Keller 110 gris fue denunciado por la propietaria del rodado.

Un nuevo episodio delictivo se registró en la ciudad de Pergamino , donde una mujer fue víctima del robo de su motocicleta, que había dejado estacionada frente a su domicilio con medidas de seguridad colocadas. El ilícito es investigado por la Fiscalía 2 del fiscal Germán Guid i .

El episodio fue denunciado en las últimas horas por una mujer de 38 años, quien advirtió la sustracción de su motocicleta mientras se encontraba estacionada sobre la vereda de su vivienda, ubicada en avenida Colón al 400, en la ciudad de Pergamino.

Según consta en la denuncia policial, el hecho ocurrió el martes 6 de enero alrededor de las 20:45, cuando la damnificada dejó su motocicleta marca Keller, de 110 centímetros cúbicos, color gris, sin dominio colocado, con traba de volante colocada, frente a su domicilio.

Alrededor de las 4:00 de la madrugada del día siguiente, al salir de su vivienda, constató que el rodado ya no se encontraba en el lugar, por lo que dio inmediato aviso a las autoridades policiales.

La motocicleta sustraída posee motor número KN152FMHS0010146 y chasis número 8E71CDA75S0026000. La víctima indicó además que el vehículo contaba con seguro al momento del robo.

Tras la denuncia, intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Germán Guidi. También se dio conocimiento al Grupo Táctico Operativo (GTO), que inició tareas investigativas para intentar dar con el rodado y esclarecer el hecho.

La causa fue caratulada como robo y continúa en etapa de investigación.