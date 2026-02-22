Condenaron al fletero que confesó su participación en un millonario robo a una inmobiliaria

Cuatro días después del robo la Fiscalía 2 y Policía de la DDI Pergamino allanaron la casa del fletero y secuestraron el vehículo utilitario como evidencia del caso por su participación en el caso.

En un fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Pergamino, el juez Carlos A. Picco condenó a Hilton Nicolás Molinari a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento por su participación necesaria en un asalto ocurrido en septiembre de 2024 .

El hecho, que incluyó el uso de armas, el escalamiento de muros y la realización de un "boquete", culminó con el robo de una suma millonaria de una reconocida inmobiliaria local.

El hecho comenzó aproximadamente a las 04:07 horas del 9 de septiembre de 2024. Según la sentencia, Molinari trasladó en su vehículo utilitario Renault Kangoo roja a dos cómplices hasta las inmediaciones de un estacionamiento ubicado en la calle 25 de Mayo al 860.

Mientras Molinari esperaba en el vehículo, los otros dos sujetos ascendieron a los techos, superaron las defensas perimetrales e ingresaron a la vivienda del sereno del lugar.

La víctima, identificada como Juan Carlos Forti, fue sorprendida mientras dormía, amenazada con un revólver plateado y atada de pies y manos con cables y una bufanda. Una vez reducido el sereno, los delincuentes utilizaron herramientas para realizar un boquete en la pared de la habitación, logrando así acceder a la Inmobiliaria Porcel, lindera al estacionamiento.

Un botín millonario y el rol del fletero

Del interior de la inmobiliaria, los malvivientes se apoderaron de ocho millones de pesos ($8.000.000) en efectivo, un cheque por más de $280.000 y sobres con el membrete de la firma. Además, le sustrajeron $100.000 al sereno y las llaves del portón para facilitar su huida.

A las 06:38 horas, los autores salieron a pie y fueron recogidos por Molinari, quien los esperaba con las luces del vehículo encendidas para emprender la fuga. Por su labor de traslado y espera, el ahora condenado pactó el cobro de una suma de entre $300.000 y $800.000, según la cantidad de dinero que hallaran.

Investigación y confesión

La clave para resolver el caso fue el análisis de las cámaras de seguridad, tanto municipales como privadas, que permitieron reconstruir todo el recorrido de la Kangoo roja desde el domicilio de Molinari hasta el lugar del hecho. Durante el allanamiento en su vivienda, la policía secuestró el vehículo utilizado, el cual presentaba características distintivas como vidrios polarizados y una luneta trasera rota.

Ante el avance de la investigación, Molinari prestó una declaración confesoria, admitiendo que el vehículo era suyo y que realizó el recorrido descripto, aunque intentó desvincularse alegando que no conocía los detalles violentos del plan.

Sentencia definitiva

El magistrado consideró que Molinari fue autor responsable de robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, por escalamiento, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

Al tratarse de un juicio abreviado en el que el imputado aceptó su culpabilidad, se acordó la pena de tres años de cárcel, la cual fue ratificada en el veredicto final el jueves de esta última semana, 19 de febrero de 2026.

Instrucción judicial

El fiscal Francisco Furnari junto a quien luego quedó con esa causa, el actual fiscal Germán Guidi, llevaron adelante la instrucción judicial junto a los funcionarios judiciales de la Fiscalía 2, para esclarecer el episodio con celeridad gracias al trabajo investigativo desarrollado con la DDI Pergamino, a cargo del comisario mayor Pablo Callejas y el grupo de uniformados del escuadrón de operaciones.

Los cómplices van a juicio

Los dos cómplices de Molinari están esperando el juicio porque el fletero firmó un juicio abreviado. Los dos convictos, acusados de perpetrar el robo, tienen imputaciones de otras causas, por eso no se hizo el juicio todavía, ya que son varios hechos que se le imputan a los dos cómplices de Molinari que seguramente van a recibir otra pena, probablemente una condena de mayor peso legal por el tema de que se le imputan otros hechos más. Brian Jiménez se le imputan cuatro crímenes más, además del robo a la inmobiliaria y a Brian Luna se le imputan dos episodios delictivos más. Es decir, en total serían cinco sucesos para Brian Jiménez y tres para Brian Luna, por lo que desde la Fiscalía 2, del fiscal Germán Guidi, están esperando una designación de audiencia de fecha del tribunal para los juicios.