domingo 22 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Condenaron al fletero que confesó su participación en un millonario robo a una inmobiliaria

    El Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó al conductor de un vehículo utilitario por su participación en un violento asalto ocurrido en septiembre de 2024.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    22 de febrero de 2026 - 10:51
    Cuatro días después del robo la Fiscalía 2 y Policía de la DDI Pergamino allanaron la casa del fletero y secuestraron el vehículo utilitario como evidencia del caso por su participación en el caso.

    Cuatro días después del robo la Fiscalía 2 y Policía de la DDI Pergamino allanaron la casa del fletero y secuestraron el vehículo utilitario como evidencia del caso por su participación en el caso.

    ARCHIVO LA OPINION
    Cuatro días después del robo la Fiscalía 2 y Policía de la DDI Pergamino allanaron la casa del fletero y secuestraron el vehículo utilitario como evidencia del caso por su participación en el caso.

    Cuatro días después del robo la Fiscalía 2 y Policía de la DDI Pergamino allanaron la casa del fletero y secuestraron el vehículo utilitario como evidencia del caso por su participación en el caso.

    ARCHIVO LA OPINION

    En un fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Pergamino, el juez Carlos A. Picco condenó a Hilton Nicolás Molinari a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento por su participación necesaria en un asalto ocurrido en septiembre de 2024.

    Lee además
    Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 1: Ignacio Uthurry, Marcela Santoro y Guillermo Burrone condenaron al padrastro.

    Condenaron al padrastro y absolvieron a la madre en un juicio por abuso sexual
    El convicto condenado por el homicidio de Santucho en Pergamino fue detenido al ser hallado en la vía pública sin la tobillera electrónica del arresto domiciliario.

    Pergamino: arrestaron a condenado por el homicidio de Santucho que violó arresto domiciliario

    El hecho, que incluyó el uso de armas, el escalamiento de muros y la realización de un "boquete", culminó con el robo de una suma millonaria de una reconocida inmobiliaria local.

    El plan criminal y el "boquete"

    El hecho comenzó aproximadamente a las 04:07 horas del 9 de septiembre de 2024. Según la sentencia, Molinari trasladó en su vehículo utilitario Renault Kangoo roja a dos cómplices hasta las inmediaciones de un estacionamiento ubicado en la calle 25 de Mayo al 860.

    Mientras Molinari esperaba en el vehículo, los otros dos sujetos ascendieron a los techos, superaron las defensas perimetrales e ingresaron a la vivienda del sereno del lugar.

    La víctima, identificada como Juan Carlos Forti, fue sorprendida mientras dormía, amenazada con un revólver plateado y atada de pies y manos con cables y una bufanda. Una vez reducido el sereno, los delincuentes utilizaron herramientas para realizar un boquete en la pared de la habitación, logrando así acceder a la Inmobiliaria Porcel, lindera al estacionamiento.

    Un botín millonario y el rol del fletero

    Del interior de la inmobiliaria, los malvivientes se apoderaron de ocho millones de pesos ($8.000.000) en efectivo, un cheque por más de $280.000 y sobres con el membrete de la firma. Además, le sustrajeron $100.000 al sereno y las llaves del portón para facilitar su huida.

    A las 06:38 horas, los autores salieron a pie y fueron recogidos por Molinari, quien los esperaba con las luces del vehículo encendidas para emprender la fuga. Por su labor de traslado y espera, el ahora condenado pactó el cobro de una suma de entre $300.000 y $800.000, según la cantidad de dinero que hallaran.

    Investigación y confesión

    La clave para resolver el caso fue el análisis de las cámaras de seguridad, tanto municipales como privadas, que permitieron reconstruir todo el recorrido de la Kangoo roja desde el domicilio de Molinari hasta el lugar del hecho. Durante el allanamiento en su vivienda, la policía secuestró el vehículo utilizado, el cual presentaba características distintivas como vidrios polarizados y una luneta trasera rota.

    Ante el avance de la investigación, Molinari prestó una declaración confesoria, admitiendo que el vehículo era suyo y que realizó el recorrido descripto, aunque intentó desvincularse alegando que no conocía los detalles violentos del plan.

    Sentencia definitiva

    El magistrado consideró que Molinari fue autor responsable de robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, por escalamiento, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

    Al tratarse de un juicio abreviado en el que el imputado aceptó su culpabilidad, se acordó la pena de tres años de cárcel, la cual fue ratificada en el veredicto final el jueves de esta última semana, 19 de febrero de 2026.

    Instrucción judicial

    El fiscal Francisco Furnari junto a quien luego quedó con esa causa, el actual fiscal Germán Guidi, llevaron adelante la instrucción judicial junto a los funcionarios judiciales de la Fiscalía 2, para esclarecer el episodio con celeridad gracias al trabajo investigativo desarrollado con la DDI Pergamino, a cargo del comisario mayor Pablo Callejas y el grupo de uniformados del escuadrón de operaciones.

    Los cómplices van a juicio

    Los dos cómplices de Molinari están esperando el juicio porque el fletero firmó un juicio abreviado. Los dos convictos, acusados de perpetrar el robo, tienen imputaciones de otras causas, por eso no se hizo el juicio todavía, ya que son varios hechos que se le imputan a los dos cómplices de Molinari que seguramente van a recibir otra pena, probablemente una condena de mayor peso legal por el tema de que se le imputan otros hechos más. Brian Jiménez se le imputan cuatro crímenes más, además del robo a la inmobiliaria y a Brian Luna se le imputan dos episodios delictivos más. Es decir, en total serían cinco sucesos para Brian Jiménez y tres para Brian Luna, por lo que desde la Fiscalía 2, del fiscal Germán Guidi, están esperando una designación de audiencia de fecha del tribunal para los juicios.

    Temas
    Seguí leyendo

    Condenaron al padrastro y absolvieron a la madre en un juicio por abuso sexual

    Pergamino: arrestaron a condenado por el homicidio de Santucho que violó arresto domiciliario

    Trágico vuelco en la autopista: murió un camionero que despistó y volcó transportando ganado bovino

    Una patota atemoriza a los vecinos irrumpiendo en viviendas familiares

    Ladrones y vándalos ingresan a dañar los edificios destinados a brindar educación y asistencia alimentaria

    Robo en el Jardín de Infantes 913 del barrio Centenario: destrozos y campaña solidaria para reconstruirlo

    Comparten la imagen de un adulto mayor de quien su pareja no sabe sobre su paradero desde el miércoles

    Un médico radiólogo denunció el hurto de equipamiento en un centro de salud de Pergamino

    Violencia de género: una joven policía fue agredida por su novio y no quiso denunciarlo

    Un sujeto amenazó con robar a una quiosquera tras negarle papelillos para armar cigarrillos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En los últimos días, vecinos de la zona oeste de Pergamino denunciaron una serie de graves hechos de intimidación protagonizados por una patota.

    Una patota atemoriza a los vecinos irrumpiendo en viviendas familiares

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Concejo Deliberante iniciará este lunes un proceso de análisis institucional tras la denuncia penal presentada por la concejala Tamara Vlaeminck (Fuerza Patria) contra su par Mauro De Rosa (Acuerdo Vecinal), por actos indecorosos encuadrados en delitos contra la integridad sexual. 

    San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal
    El intendente Mauro Poletti aseguró que el Municipio de Ramallo apuesta al diálogo para resolver el conflicto con Siderar por el pago de tasas municipales.

    Ramallo: Poletti apuesta al diálogo para resolver el conflicto por tasas municipales con Siderar

    Domingo 22 de febrero - Versión PDF

    El intendente Santiago Passaglia visitó la Colonia de Robótica para acompañar el cierre del primer grupo de la 5º edición, que finalizó con 296 chicos egresados.

    San Nicolás: Santiago Passaglia visitó la colonia de robótica que ya formó a casi 300 chicos

    Cuatro días después del robo la Fiscalía 2 y Policía de la DDI Pergamino allanaron la casa del fletero y secuestraron el vehículo utilitario como evidencia del caso por su participación en el caso.

    Condenaron al fletero que confesó su participación en un millonario robo a una inmobiliaria