Seguros: La mayor parte de los robos de autos ya no son en banda, son en pareja

Según el último “Indicador Ituran de Robo Vehicular” (IRV), para la empresas de seguros, en mayo la mitad de los robos se concretaron en modalidad de dúos delictivos . En paralelo, los autos particulares volvieron a ser el principal blanco, concentrando más de la mitad de los casos registrados.

Ituran Argentina , empresa líder en tecnología aplicada a la localización, asistencia y recupero de vehículos, presentó los resultados del “Indicador de Robo Vehicular” (IRV) , con datos correspondientes al mes de mayo, tomados en CABA y GBA por su Departamento de Seguridad y Emergencias.

Los autos particulares volvieron a posicionarse como el principal blanco de los delincuentes: concentraron el 63,51% de los robos registrados durante el mes. En segundo lugar, se ubicaron las pick ups 4×4 , con el 24,32% de los casos. Más atrás aparecieron las motos ( 5,41% ), los utilitarios ( 4,05% ) y los camiones ( 2,70% ), completando el mapa de los vehículos más afectados por este tipo de delitos durante el mes.

En cuanto a las modalidades delictivas, el robo a mano armada (AMA) se posicionó nuevamente como la más frecuente: durante mayo representó el 70,27% de los casos registrados por Ituran. Los hurtos, por su parte, concentraron el 29,73% restante, una proporción similar a la observada el mes anterior.

Si bien la vía pública se mantuvo como el principal escenario del delito, uno de los datos más relevantes del informe es el crecimiento de los hurtos en garages, que pasaron de representar del 5% en abril al 27,27% en mayo, quintuplicando su participación en apenas un mes.

Los hechos que se denuncian

“El crecimiento exponencial de los hurtos en garages durante mayo demuestra que las modalidades delictivas están en permanente evolución y obligan a mantenerse un paso adelante. Frente a este escenario, resulta fundamental contar con herramientas tecnológicas que permitan anticipar los movimientos del delito y fortalecer las estrategias de prevención y recupero vehicular mediante localización en tiempo real”, aseguró Daniela Medina, Gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina.

En relación con la distribución geográfica de los hechos, la zona Oeste volvió a concentrar la mayor cantidad de robos, con el 40,54% del total registrado. Muy cerca se ubicó la zona Sur, que representó el 36,49% de los casos, consolidando entre ambas la amplia mayoría de los episodios relevados. Luego se posicionaron la zona Norte, con el 13,51% de los casos y la Ciudad de Buenos Aires, con el 6,76%.

En qué horarios

En cuanto a las franjas horarias, la mayor concentración de robos durante mayo se registró por la noche (de 18 a 0), con el 36,49% de los casos, consolidándose como el período de mayor incidencia. Le siguió la mañana (de 6 a 12), con el 28,38% de los hechos; la tarde (de 12 a 18), con el 22,97%; y, por último, la madrugada (de 0 a 6), que concentró el 12,16% de los casos registrados.

En lo que respecta a la distribución por día de la semana, los sábados y los miércoles concentraron la mayor cantidad de robos, con el 20,27% de los casos cada uno, representando en conjunto el 40,54% del total registrado. Les siguieron los martes y viernes, ambos con el 14,86% de los hechos, mientras que los domingos concentraron el 10,81%. Los lunes y jueves, por su parte, registraron la menor incidencia, con el 9,46% de los casos cada uno.

Un dato llamativo

En cuanto a la cantidad de delincuentes involucrados, el indicador dejó un dato llamativo: más de la mitad de los robos registrados durante mayo fueron cometidos por dos personas, una modalidad que concentró el 51,11% de los casos y aumentó 11 puntos porcentuales respecto de abril. En segundo lugar, se ubicaron los hechos perpetrados por tres delincuentes, con el 20% del total. Les siguieron los robos cometidos por un único delincuente, que representaron el 15,56% de los casos; aquellos en los que participaron cuatro personas, con el 8,89%; y, finalmente, los hechos protagonizados por bandas de seis integrantes, que concentraron el 4,44% del total relevado.