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    • Detuvieron en Pergamino a un sospechoso de participar de un asalto a una joyería en Corral de Bustos

    La DDI Pergamino detuvo a un hombre de 53 años vinculado al robo armado a una joyería de Corral de Bustos y secuestró una camioneta clave.

    24 de junio de 2026 - 13:06
    En Pergamino detuvieron al sospechoso de participar del robo en Corral de Bustos.

    En Pergamino detuvieron al sospechoso de participar del robo en Corral de Bustos.

    LA OPINION
    LUQUE ROBERTO CARLOS 002
    LUQUE ROBERTO CARLOS 001

    La DDI Pergamino detuvo este miércoles a un sujeto de 53 años sospechado de participar en el violento asalto a una joyería de Corral de Bustos, en la provincia de Córdoba.

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    Durante un allanamiento realizado en cercanías del cruce de las rutas 188 y 32, los investigadores secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok y otros elementos de interés para la causa judicial.

    El procedimiento fue el resultado de una investigación coordinada entre la Justicia cordobesa, la Dirección General de Investigaciones Criminales de Marcos Juárez y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino.

    La pesquisa se originó a raíz del robo perpetrado durante la mañana del jueves 18 de junio en el local comercial “Joyería Gentili”, de la localidad cordobesa de Corral de Bustos. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, tres delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en el negocio alrededor de las 9:00.

    Los asaltantes redujeron a las personas presentes mediante amenazas con armas de fuego, las maniataron y accedieron a una caja fuerte de la que sustrajeron relojes, joyas, alhajas y cadenas de oro y plata. Tras concretar el golpe escaparon del lugar, dando inicio a una intensa investigación encabezada por la Fiscalía de Instrucción de Corral de Bustos.

    La camioneta es la clave

    Con el avance de las tareas investigativas, los detectives cordobeses lograron identificar un vehículo que habría sido utilizado durante la planificación o ejecución del robo. Por ese motivo solicitaron la colaboración de la DDI Pergamino para localizar la unidad y establecer el domicilio de una de las personas bajo sospecha.

    Los efectivos pergaminenses realizaron tareas de vigilancia, seguimiento y constatación en distintos puntos de la ciudad y lograron ubicar una camioneta Volkswagen Amarok, dominio AE619SC. A partir de esa información se estableció la identidad de su propietario y se certificó el lugar donde permanecía oculto.

    Exhorto de la provincia de Córdoba

    Toda la información obtenida fue remitida a los investigadores de Córdoba, quienes gestionaron un exhorto judicial que fue autorizado por el Juzgado de Garantías N° 2 a cargo del juez Caturla.

    Con la orden correspondiente, durante la mañana de este miércoles personal de la DDI Pergamino, junto a efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y agentes de la Dirección General de Investigaciones Criminales de Corral de Bustos, llevaron adelante el allanamiento en una finca ubicada en las inmediaciones del cruce de la Ruta Nacional 188 y la Ruta Provincial 32.

    Operativo positivo

    El operativo arrojó resultado positivo. Los uniformados procedieron a la detención del sospechoso, un hombre de 53 años, y al secuestro de la camioneta investigada, además de otros elementos que serán sometidos a pericias para determinar su posible vinculación con el asalto.

    Fuentes policiales indicaron que tanto el detenido como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la comisión policial proveniente de Córdoba, que continuará con las actuaciones bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.

    Los investigadores procuran ahora determinar el grado de participación del detenido en el hecho y avanzar en la identificación de los restantes integrantes de la banda que protagonizó uno de los robos más importantes registrados en Corral de Bustos durante las últimas semanas.

    Robo doblemente calificado

    La causa está caratulada como robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, una figura penal que prevé severas penas de prisión para quienes resulten responsables.

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