Qué hacer en Zárate: la agenda completa de actividades para este fin de semana

La ciudad de Zárate ofrecerá este fin de semana distintas propuestas culturales recreativas y de encuentro para disfrutar en familia y al aire libre. Habrá actividades culturales, deportivas, para chicos, ferias de emprendedores y espacios para recorrer y compartir en diferentes puntos de la ciudad.

La ciudad de Zárate se prepara para vivir un fin de semana lleno de propuestas culturales, recreativas y deportivas al aire libre. Familias y vecinos podrán disfrutar de una agenda variada que incluye teatro, música, literatura y espacios de inclusión en distintos puntos claves del municipio bonaerense.

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La oferta cultural arranca con todo este viernes 5 de junio a las 21:00 hs en el Forum Cultural (Pellegrini y Moreno), donde se presentará la exitosa obra de humor "Terapia Despareja" . Las entradas para esta única función están a la venta en Plateaunotickets.com.

Por otro lado, la nostalgia se adueñará de la costanera el sábado 6 de junio a las 20:00 hs en El Negro de la Riestra (Costanera e Hipólito Yrigoyen) con la Fiesta de los 80’s y 90’s . El evento contará con la conducción de Emiliano Gaitán, shows en vivo de los Talleres Municipales de Canto y un gran cierre bailable a cargo del DJ Javier Benzo.

El compromiso social y la recreación también tienen su lugar en la agenda. El sábado 6 de junio, de 13:00 a 16:00 hs , el Club Ferroviarios (De la Torre 1717) albergará una nueva jornada gratuita de Fútbol en Andadores para Personas con Discapacidad , organizada junto a la Fundación Argentina Inclusión y Deporte (FAID).

Para los más chicos, el domingo 7 de junio de 15:00 a 19:00 hs se realizará el Cuarto Encuentro de Intercambio de Figuritas del Mundial 2026 en El Negro de la Riestra. Una tarde ideal para que las familias se acerquen a cambiar repetidas y completar sus álbumes.

Paseos, ferias de emprendedores y literatura

Los amantes de los libros tendrán una cita el domingo 7 de junio a las 16:30 hs en el Museo Histórico de Zárate (Ituzaingó 278). Allí, el profesor Luis Sellán presentará su obra "La máquina de escribir", en el marco de la esperada reapertura de la Biblioteca Municipal.

Finalmente, el sector de compras y paseos estará cubierto por un gran despliegue de ferias locales: