Robo frente a la Terminal: un ladrón forzó un local, rompió cámaras y se llevó dinero y mercadería

El robo fue en el local Oasis, ubicado frente a la Terminal de Ómnibus. LA OPINION

Un comercio ubicado en la intersección de las calles Vela e Italia, frente a la Terminal de Ómnibus, fue blanco de un robo durante la madrugada del domingo. El autor del hecho forzó una abertura para ingresar, inutilizó las cámaras de seguridad y recorrió el salón de ventas para sustraer dinero en efectivo y una importante cantidad de mercadería.

robo-local-oasis-italia-vela-pergamino-001 El ladrón fue filmado hasta que rompió las cámaras de seguridad. LA OPINION Robo El episodio fue denunciado este lunes, luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que motivó la intervención de personal policial. Al arribar al local, identificado comercialmente como Oasis, los efectivos constataron signos de violencia en una abertura utilizada para el ingreso ilegal y daños deliberados en el sistema de videovigilancia, presumiblemente con la intención de evitar ser identificado.

Según el testimonio de una mujer de 37 años, propietaria del comercio, el delincuente —o los delincuentes— revisaron el salón de exhibición y atención al público y se apoderaron de una suma cercana a 205.000 pesos en efectivo que se encontraba en la caja registradora.

Además del dinero, el botín incluyó una gran variedad de mercadería: bebidas alcohólicas y sin alcohol, vinos, packs de cerveza, gaseosas, fiambres, productos lácteos, aderezos, golosinas y snacks, entre otros artículos. También fue sustraída una caja plástica que contenía un taladro con baterías, cargador y accesorios, lo que incrementó el perjuicio económico.

La damnificada indicó que el local cuenta con cámaras de seguridad y seguro, aunque el sistema de grabación fue dañado durante el robo. Por estas horas, los investigadores trabajan en el relevamiento de cámaras privadas de la zona y en la recolección de huellas o rastros que permitan identificar al autor del hecho. La causa fue caratulada como robo y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Departamento Judicial Pergamino, que impartió las primeras directivas para el avance de la investigación. robo-local-oasis-italia-vela-pergamino-002

