Autos usados: caída de las ventas y señales de alerta en el sector

El mercado de autos usados arrancó el año con señales de enfriamiento. Según el último relevamiento difundido por la Cámara del Comercio Automotor (CCA) , durante febrero se concretaron 130.229 transferencias , lo que implicó una contracción del 12,60% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 149.004 operaciones.

Si se toma como referencia enero de este año, la merma fue aún mayor: 14,92%, ya que en el primer mes de 2026 se habían comercializado 153.070 vehículos. En el acumulado del primer bimestre, el sector sumó 283.299 unidades, cifra que quedó 11,20% por debajo de las 319.040 registradas en igual período del año pasado.

Alejandro Lamas , secretario de la CCA , recordó que febrero suele ser estacionalmente débil, aunque subrayó que esta vez la caída fue extendida a todo el país, incluso en distritos que venían mostrando mayor dinamismo. También señaló que el desempeño excepcional del inicio de 2025 influye en la comparación interanual y remarcó que una oferta de financiación más competitiva podría reactivar la demanda.

VW Gol y Trend – 7.311 unidades

Toyota Hilux – 5.078

Chevrolet Corsa y Classic – 3.703

VW Amarok – 3.507

Ford Ranger – 3.502

Ford EcoSport – 2.856

Toyota Corolla – 2.826

Peugeot 208 – 2.577

Fiat Palio – 2.497

Ford Ka – 2.444

Datos a tener en cuenta en materia de economía

En el análisis por provincias, las mayores bajas porcentuales entre enero y febrero frente al mismo lapso de 2025 se observaron en Misiones (-21,35%), La Rioja (-19,53%), Santa Cruz (-17,79%), Formosa (-17,74%) y Salta (-17,55%). También registraron retrocesos Chubut (-14%), La Pampa (-13,72%), San Luis (-13,49%), CABA (-13,38%) y Tucumán (-13,14%).

El retroceso de los usados se da en paralelo con la debilidad del mercado de 0km, afectado por la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento en dólares y las dificultades para acceder a crédito. En este escenario, concesionarias y compradores se mueven con cautela a la espera de señales de mayor estabilidad.