martes 03 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Autos usados: caída de las ventas y señales de alerta en el sector

    La Cámara del Comercio Automotor informó que en febrero se transfirieron 130.229, un 12,6% menos de autos y enciende las alarmas en economía.

    3 de marzo de 2026 - 16:42
    El mercado de autos usados está con números en retroceso

    El mercado de autos usados arrancó el año con señales de enfriamiento. Según el último relevamiento difundido por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante febrero se concretaron 130.229 transferencias, lo que implicó una contracción del 12,60% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 149.004 operaciones.

    Lee además
    gas: reglamentan el nuevo esquema de subsidios y derogan la tarifa social

    Gas: reglamentan el nuevo esquema de subsidios y derogan la Tarifa Social
    El universo confeccionista pergaminense, atraviesa un momento complejo

    La baja del consumo como epicentro: las claves de la crisis del sector confeccionista en Pergamino

    Si se toma como referencia enero de este año, la merma fue aún mayor: 14,92%, ya que en el primer mes de 2026 se habían comercializado 153.070 vehículos. En el acumulado del primer bimestre, el sector sumó 283.299 unidades, cifra que quedó 11,20% por debajo de las 319.040 registradas en igual período del año pasado.

    Alejandro Lamas, secretario de la CCA, recordó que febrero suele ser estacionalmente débil, aunque subrayó que esta vez la caída fue extendida a todo el país, incluso en distritos que venían mostrando mayor dinamismo. También señaló que el desempeño excepcional del inicio de 2025 influye en la comparación interanual y remarcó que una oferta de financiación más competitiva podría reactivar la demanda.

    Los 10 autos usados más vendidos en febrero

    El ranking de febrero mostró el siguiente orden:

    • VW Gol y Trend – 7.311 unidades

    • Toyota Hilux – 5.078

    • Chevrolet Corsa y Classic – 3.703

    • VW Amarok – 3.507

    • Ford Ranger – 3.502

    • Ford EcoSport – 2.856

    • Toyota Corolla – 2.826

    • Peugeot 208 – 2.577

    • Fiat Palio – 2.497

    • Ford Ka – 2.444

    Datos a tener en cuenta en materia de economía

    En el análisis por provincias, las mayores bajas porcentuales entre enero y febrero frente al mismo lapso de 2025 se observaron en Misiones (-21,35%), La Rioja (-19,53%), Santa Cruz (-17,79%), Formosa (-17,74%) y Salta (-17,55%). También registraron retrocesos Chubut (-14%), La Pampa (-13,72%), San Luis (-13,49%), CABA (-13,38%) y Tucumán (-13,14%).

    El retroceso de los usados se da en paralelo con la debilidad del mercado de 0km, afectado por la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento en dólares y las dificultades para acceder a crédito. En este escenario, concesionarias y compradores se mueven con cautela a la espera de señales de mayor estabilidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Gas: reglamentan el nuevo esquema de subsidios y derogan la Tarifa Social

    La baja del consumo como epicentro: las claves de la crisis del sector confeccionista en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    gas: reglamentan el nuevo esquema de subsidios y derogan la tarifa social

    Gas: reglamentan el nuevo esquema de subsidios y derogan la Tarifa Social

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Municipalidad de Ramallo habilitó la inscripción al programa “Acompañados”, destinado a jóvenes de 14 a 35 años que busquen capacitación y herramientas para mejorar su inserción laboral.

    Ramallo abre la inscripción al programa "Acompañados" para capacitación y empleo juvenil
    Autos usados: caída de las ventas y señales de alerta en el sector

    Autos usados: caída de las ventas y señales de alerta en el sector

    Oscar Scalbi vuelve con su espectáculo audiovisual a Florentino Teatro Bar pensado para mayores de 50.
    Cultura y espectáculos

    Música para ver: Oscar Scalbi invita a recordar desde los asaltos a los '90

    A través de un mensaje difundido en la red social X, el legislador sostuvo que la medida de fuerza responde a una “alianza” entre el sindicalismo y el Ejecutivo provincial, y responsabilizó a ambos por la falta de clases en el arranque del calendario escolar.

    San Nicolás: Manuel Passaglia cruzó a Baradel y Kicillof por el paro que frenó el inicio de clases

    Se mantiene el paro de la AFA y no habrá fútbol este fin de semana

    Se mantiene el paro de la AFA y no habrá fútbol este fin de semana