lunes 23 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Condenaron a seis años de prisión a un ladrón que asaltó a una vecina y se llevó hasta un pollo de la heladera

    El Tribunal Oral en lo Criminal 1 le impuso seis años de cárcel efectiva por un asalto violento en La Guarida y lo declaró reincidente por quinta vez.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    22 de febrero de 2026 - 20:16
    El robo fue perpetrado por un ladrón que irrumpió en la casa de una mujer para agredirla y despojarla de pertenencias que tenía a mano.

    El robo fue perpetrado por un ladrón que irrumpió en la casa de una mujer para agredirla y despojarla de pertenencias que tenía a mano.

    GOOGLE STREET VIEW

    En un fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal Nº 1, la jueza Marcela Santoro condenó a Marcelo Fabián Núñez Gamboa a la pena de seis años de prisión de efectivo cumplimiento por un violento robo ocurrido en el barrio La Guarida.

    Lee además
    En uno de los episodios el sujeto intentó escapar de un operativo policial por el cauce del Arroyo.

    Fallo condenatorio a un convicto por un raid de robos, hurtos y un intento de huida por el Arroyo
    Cuatro días después del robo la Fiscalía 2 y Policía de la DDI Pergamino allanaron la casa del fletero y secuestraron el vehículo utilitario como evidencia del caso por su participación en el caso.

    Condenaron al fletero que confesó su participación en un millonario robo a una inmobiliaria

    El sujeto, que fue declarado reincidente por quinta vez, asaltó a una mujer en su vivienda y, además de dinero y tecnología, sustrajo alimentos de su refrigerador.

    El violento asalto

    El hecho ocurrió el 2 de agosto de 2024, alrededor de las 4:00 de la madrugada. Según la sentencia, Núñez Gamboa ingresó a una vivienda situada en la calle Caldén al 2450 tras romper el vidrio de una puerta. Una vez adentro, sorprendió a la víctima, exigiéndole dinero de forma violenta.

    Al recibir una respuesta negativa por parte de la mujer, el delincuente la agredió físicamente asestándole un "culatazo" con un revólver en el cuero cabelludo. La agresión le provocó a la víctima heridas cortantes con una abundante pérdida de sangre que requirieron sutura. Antes de huir, el asaltante se apoderó de un teléfono celular marca Motorola, la suma de 20.000 pesos (en billetes de 2.000), un par de zapatillas y un pollo que extrajo de la heladera.

    Pruebas clave: ADN y un celular rastreado

    La investigación, liderada por el fiscal Daniel Aguilar y el instructor judicial Ignacio Bo, en la UFIyJ N° 6, logró vincular rápidamente a Núñez Gamboa con el crimen. Un instructor judicial reconoció al sospechoso por antecedentes previos y constató que el teléfono sustraído reportaba una ubicación cercana a su domicilio, a pocos metros de la casa de la víctima.

    Al momento de su aprehensión, el acusado presentaba manchas de sangre en sus manos, las cuales intentó ocultar con tierra ante la llegada de la policía. Las pericias del Laboratorio de Genética Forense fueron determinantes: el cotejo de ADN de las muestras tomadas en la vivienda de la víctima arrojó una coincidencia total con el perfil genético de Núñez Gamboa. Además, la víctima lo identificó "sin lugar a dudas" en una rueda de reconocimiento.

    Fallo y reincidencia

    A través de un acuerdo de juicio abreviado, el imputado aceptó la calificación de robo agravado por el uso de arma de fuego en forma impropia. Al dictar la sentencia el pasado 19 de febrero de 2026, la Dra. Santoro tuvo en cuenta el frondoso prontuario del condenado.

    Núñez Gamboa contaba con múltiples condenas previas, la última de ellas dictada apenas unos meses antes del asalto, en abril de 2024. Debido a esto, el tribunal decidió declararlo reincidente por quinta vez, lo que asegura que cumpla la totalidad de sus seis años de condena de manera efectiva.

    Fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 1

    El fallo de la jueza Marcela Santoro del Tribunal Oral en lo Criminal 1 fue en el marco de un juicio abreviado que se dio a conocer en los últimos días:

    SENTENCIA NUÑEZ condena por violento robo en el barrio La Guarida
    Temas
    Seguí leyendo

    Fallo condenatorio a un convicto por un raid de robos, hurtos y un intento de huida por el Arroyo

    Condenaron al fletero que confesó su participación en un millonario robo a una inmobiliaria

    Condenaron al padrastro y absolvieron a la madre en un juicio por abuso sexual

    Trágico vuelco en la autopista: murió un camionero que despistó y volcó transportando ganado bovino

    Una patota atemoriza a los vecinos irrumpiendo en viviendas familiares

    Ladrones y vándalos ingresan a dañar los edificios destinados a brindar educación y asistencia alimentaria

    Robo en el Jardín de Infantes 913 del barrio Centenario: destrozos y campaña solidaria para reconstruirlo

    Comparten la imagen de un adulto mayor de quien su pareja no sabe sobre su paradero desde el miércoles

    Un médico radiólogo denunció el hurto de equipamiento en un centro de salud de Pergamino

    Violencia de género: una joven policía fue agredida por su novio y no quiso denunciarlo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En uno de los episodios el sujeto intentó escapar de un operativo policial por el cauce del Arroyo.

    Fallo condenatorio a un convicto por un raid de robos, hurtos y un intento de huida por el Arroyo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En uno de los episodios el sujeto intentó escapar de un operativo policial por el cauce del Arroyo.

    Fallo condenatorio a un convicto por un raid de robos, hurtos y un intento de huida por el Arroyo
    El robo fue perpetrado por un ladrón que irrumpió en la casa de una mujer para agredirla y despojarla de pertenencias que tenía a mano.

    Condenaron a seis años de prisión a un ladrón que asaltó a una vecina y se llevó hasta un pollo de la heladera

    A poco de comenzar un nuevo ciclo lectivo en las universidades del país, muchos jóvenes de San Nicolás vuelven a enfrentar una decisión que se repite año tras año: continuar sus estudios en la ciudad o mudarse a Rosario.

    Cuánto cuesta para un estudiante de San Nicolás ir a estudiar en Rosario

    Santa Lucía se prepara para recibir una nueva edición del evento cultural Iluminados por el Arte, una iniciativa que propone un recorrido nocturno por los puntos históricos y emblemáticos del pueblo. 

    San Pedro: Nueva edición de "Iluminados por el Arte" propone cultura, historia y gastronomía en Santa Lucía

    La localidad de Villa Ramallo se prepara para rendir un sentido homenaje a una de las figuras más emblemáticas del automovilismo argentino con la realización del “Mural Homenaje a Juan María Traverso”.

    Villa Ramallo impulsa un mural homenaje al Flaco Traverso y organiza un acto conmemorativo