Condenaron a seis años de prisión a un ladrón que asaltó a una vecina y se llevó hasta un pollo de la heladera

El robo fue perpetrado por un ladrón que irrumpió en la casa de una mujer para agredirla y despojarla de pertenencias que tenía a mano.

En un fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal Nº 1, la jueza Marcela Santoro condenó a Marcelo Fabián Núñez Gamboa a la pena de seis años de prisión de efectivo cumplimiento por un violento robo ocurrido en el barrio La Guarida .

El sujeto, que fue declarado reincidente por quinta vez, asaltó a una mujer en su vivienda y, además de dinero y tecnología, sustrajo alimentos de su refrigerador.

El hecho ocurrió el 2 de agosto de 2024, alrededor de las 4:00 de la madrugada. Según la sentencia, Núñez Gamboa ingresó a una vivienda situada en la calle Caldén al 2450 tras romper el vidrio de una puerta. Una vez adentro, sorprendió a la víctima, exigiéndole dinero de forma violenta.

Al recibir una respuesta negativa por parte de la mujer, el delincuente la agredió físicamente asestándole un "culatazo" con un revólver en el cuero cabelludo. La agresión le provocó a la víctima heridas cortantes con una abundante pérdida de sangre que requirieron sutura. Antes de huir, el asaltante se apoderó de un teléfono celular marca Motorola, la suma de 20.000 pesos (en billetes de 2.000), un par de zapatillas y un pollo que extrajo de la heladera.

Pruebas clave: ADN y un celular rastreado

La investigación, liderada por el fiscal Daniel Aguilar y el instructor judicial Ignacio Bo, en la UFIyJ N° 6, logró vincular rápidamente a Núñez Gamboa con el crimen. Un instructor judicial reconoció al sospechoso por antecedentes previos y constató que el teléfono sustraído reportaba una ubicación cercana a su domicilio, a pocos metros de la casa de la víctima.

Al momento de su aprehensión, el acusado presentaba manchas de sangre en sus manos, las cuales intentó ocultar con tierra ante la llegada de la policía. Las pericias del Laboratorio de Genética Forense fueron determinantes: el cotejo de ADN de las muestras tomadas en la vivienda de la víctima arrojó una coincidencia total con el perfil genético de Núñez Gamboa. Además, la víctima lo identificó "sin lugar a dudas" en una rueda de reconocimiento.

Fallo y reincidencia

A través de un acuerdo de juicio abreviado, el imputado aceptó la calificación de robo agravado por el uso de arma de fuego en forma impropia. Al dictar la sentencia el pasado 19 de febrero de 2026, la Dra. Santoro tuvo en cuenta el frondoso prontuario del condenado.

Núñez Gamboa contaba con múltiples condenas previas, la última de ellas dictada apenas unos meses antes del asalto, en abril de 2024. Debido a esto, el tribunal decidió declararlo reincidente por quinta vez, lo que asegura que cumpla la totalidad de sus seis años de condena de manera efectiva.

El fallo de la jueza Marcela Santoro del Tribunal Oral en lo Criminal 1 fue en el marco de un juicio abreviado que se dio a conocer en los últimos días: