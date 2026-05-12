La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez de Pergamino renueva su catálogo literario

Gracias al Programa Libro% de CONABIP, las bibliotecas populares de todo el país acceden a libros con descuentos especiales para renovar y ampliar sus colecciones. PRENSA Integrantes de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez participaron una vez más de la Feria Internacional del Libro para seleccionar nuevo material bibliográfico destinado a los lectores pergaminenses. PRENSA

Como cada año, el equipo de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez visita la Feria Internacional del Libro en busca de nuevas lecturas. Esto se da en el marco del Programa Libro% 2026 que lleva adelante la Comisión Nacional de Biblioteca Populares (CONABIP).

Qué es el Programa Libro% de CONADIP El programa Libro% consiste en una línea de financiamiento que se lleva adelante con el fin de incrementar el material bibliográfico de todas las bibliotecas populares del país y a su vez satisfacer las necesidades y pedidos de las comunidades de las cuales son parte.

El Programa Libro% es una de las herramientas democráticas y federales que la CONABIP trabaja en conjunto con escritores, editoriales, provincias y bibliotecas para seguir generando oportunidades de acceso a libros y lecturas para todos.

A través de este programa que se desarrolla ininterrumpidamente desde el año 2005, las bibliotecas populares adquieren material bibliográfico con un 50% de descuento sobre el precio de venta al público.

De esta manera, los pergaminenses disfrutan constantemente de material literario renovado, actual y diverso.

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