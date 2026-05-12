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    La Valija vuelve a escena para homenajear el último legado teatral de Jorge Sharry

    A menos de tres meses de su fallecimiento, el Grupo La Barraca repone La Valija, la última obra dirigida por el reconocido referente cultural pergaminense.

    12 de mayo de 2026 - 12:32
    La Valija. Jorge Sharry junto a Made Rodríguez Trotta, María Petinari, Beba Bienzobas, Fabián Vitelli y Néstor “Coca” Bienzobas.

    La Valija. Jorge Sharry junto a Made Rodríguez Trotta, María Petinari, Beba Bienzobas, Fabián Vitelli y Néstor “Coca” Bienzobas.

    VERONICA GONZALEZ

    A menos de tres meses de la desaparición física de Jorge Alberto Sharry, el Grupo de Teatro La Barraca volverá a presentar La Valija, emblemática obra del dramaturgo argentino Julio Mauricio y última puesta dirigida por el histórico referente teatral pergaminense.

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    La obra, estrenada en diciembre del año pasado con adaptación de su hija, Majo Sharry, regresará a escena en un contexto cargado de emoción y homenaje hacia quien fuera uno de los grandes impulsores del teatro independiente local.

    Las funciones serán únicamente los domingos 17 y 31 de mayo, a las 20:00, en la sala Habemus Theatrum. Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden reservarse al teléfono 2477 451467.

    El elenco está integrado por Beba Bienzobas, Néstor “Coca” Bienzobas —matrimonio también en la vida real— y Fabián Vitelli. La asistencia de dirección y escena corresponde a Made Rodríguez Trotta y María Petinari; el diseño sonoro es de Luciano “Oso” Conti; las fotografías y videos son de Verónica González; mientras que la puesta de luces estuvo a cargo de Majo Sharry y la operación lumínica será realizada por Sabrina Boldrini.

    La Valija, un clásico atravesado por las emociones

    La Valija aborda la historia de dos seres que se aman profundamente, aunque son incapaces de expresar aquello que sienten. La irrupción de un tercero desencadena una crisis que los enfrenta a sus propios límites emocionales y a una transformación inevitable de sus vidas.

    Con una trama íntima y sensible, la obra retrata la monotonía cotidiana de un matrimonio atravesado por silencios, frustraciones y deseos contenidos, hasta que un acontecimiento inesperado rompe la aparente calma y modifica para siempre el rumbo de la historia.

    Desde La Barraca destacaron además el acompañamiento de la Subsecretaría Municipal de Cultura, encabezada por Diego Morello, junto a su asistente Rocío Llados, por haber facilitado durante el proceso de ensayos la sala del Teatro Unión Ferroviaria.

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