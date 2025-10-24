Rescatistas sofocaron el incendio de una retroexcavadora en un depósito de una empresa de movimientos de suelo

Los rescatistas extinguieron las llamas que se expandieron en la maquinaria vial. LA OPINION

Un importante despliegue de los equipos de emergencia se registró en la noche de este miércoles tras el incendio de una maquinaria retroexcavadora que se encontraba en reparación dentro de un depósito perteneciente a una empresa de movimientos de suelo, situada en las inmediaciones de la superposición de las rutas nacionales 8 y 188 y el Arroyo Pergamino.

El siniestro se inició poco después de las 21:00, cuando por causas que aún se investigan comenzó a salir humo del motor de la máquina. En el lugar había empleados que advirtieron las llamas e intentaron sofocar el fuego utilizando matafuegos, aunque la magnitud del foco ígneo los obligó a solicitar asistencia a los Bomberos Voluntarios de Pergamino.

Minutos más tarde, una dotación del cuartel central se hizo presente en el predio y, tras un rápido trabajo, logró controlar el incendio antes de que se propagara hacia otras herramientas y materiales que se encontraban dentro del galpón. La intervención evitó que las llamas alcanzaran otros sectores de la estructura, lo que hubiera podido generar daños de mayor envergadura.

De acuerdo con los rescatistas, el fuego se concentró en la parte posterior de la retroexcavadora y afectó principalmente el sistema eléctrico y componentes del motor. Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron significativas.

Una vez extinguido el foco ígneo, el personal bomberil procedió a las tareas de enfriamiento y ventilación del lugar, mientras que efectivos policiales y peritos trabajaban para determinar las causas del incendio.

