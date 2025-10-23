San Pedro: La Policía secuestró materiales descartados por sospechosos que huyeron

Durante un operativo preventivo, efectivos encontraron objetos abandonados por personas que escaparon antes de ser identificadas. Los elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía local para su investigación.

En un operativo preventivo realizado en San Pedro , la Policía secuestró materiales que habían sido descartados por sospechosos que lograron escapar antes de ser identificados. Los objetos fueron encontrados en la intersección de Basavilbaso y H. Zanucolli , y quedaron bajo investigación de la Fiscalía local .

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron diversos elementos que habrían sido abandonados por los individuos al advertir la presencia policial.

Entre los objetos incautados se encontraron:

Una carretilla marca Truper

Un pack cerrado con seis cajas de lámparas LED marca Iterelecm

Una caja con 25 tubos de vidrio marca Macroled

Una caja con 24 rodillos marca McPint

Todos los elementos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia para determinar su procedencia.

Intervención judicial

La Fiscalía local inició actuaciones para establecer el origen de los materiales y dar con la identidad de los responsables.

Fuentes policiales indicaron que el hallazgo se enmarca en los operativos de prevención del delito que se realizan en distintos puntos de la ciudad.

“El objetivo es reforzar la presencia policial y evitar hechos delictivos, especialmente en horarios y zonas de tránsito frecuente”, señalaron desde la fuerza.

‍ Refuerzo de controles

La Policía de San Pedro continuará realizando controles preventivos y patrullajes en la zona, como parte del plan de seguridad dispuesto para prevenir ilícitos y desalentar maniobras sospechosas.

El operativo no registró incidentes y se desarrolló bajo los protocolos establecidos por la Policía Bonaerense, con intervención coordinada del personal de guardia del destacamento local.