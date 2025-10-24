Persecución en moto y tensión vecinal: un sujeto fue aprehendido tras intentar huir de la policía

El sujeto de 30 años descartó una réplica de pistola al intentar evadir a los integrantes del escuadrón policial.

Un operativo de la brigada motorizada GDM terminó con la aprehensión de un sujeto de 30 años tras una intensa persecución desarrollada durante la tarde-noche de este jueves en el sector oeste de Pergamino . El procedimiento se inició cuando los efectivos intentaron identificar a dos sujetos que circulaban en una motocicleta y culminó con momentos de tensión por la intervención de vecinos que intentaron impedir el procedimiento.

Orden de detención por abuso sexual en San Pedro: un hombre fue arrestado en Santa Lucía

Según la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 19:45 en inmediaciones de las calles Román y Bombero Esquivel , donde los agentes motorizados advirtieron la presencia de dos individuos a bordo de una motocicleta marca Honda CG color azul, con dominio 512FBQ, que se desplazaban a alta velocidad y en actitud sospechosa .

Al intentar ser identificados, los ocupantes del rodado emprendieron la fuga por distintas arterias del barrio, esquivando el control policial . Durante el seguimiento, los uniformados observaron que los sospechosos trataban de ocultar sus rostros y se desplazaban de manera temeraria , poniendo en riesgo la seguridad de transeúntes y automovilistas.

El operativo culminó cuando uno de los motociclistas, un hombre de 30 años, fue interceptado por los efectivos luego de descender del vehículo e intentar refugiarse en una vivienda. En ese momento, el sujeto arrojó un objeto que llevaba en la cintura, que resultó ser una réplica de arma de fuego.

El sujeto aprehendido enfrenta un proceso penal por “Robo, atentado y resistencia a la autoridad”.

pistola-replica-aprehendido-zanabria La réplica de una pistola 9 milímetros que descartó uno de los sospechosos al verse cercado por la Policía. LA OPINION

Su acompañante, en tanto, logró escapar de la escena aprovechando la confusión generada cuando un grupo de vecinos se acercó al lugar y adoptó una actitud hostil hacia el personal policial, intentando liberar al aprehendido.

A pesar de las dificultades, los agentes del GDM lograron reducir al sospechoso y trasladarlo a la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 del Departamento Judicial Pergamino.

El caso fue caratulado como “Robo, atentado y resistencia a la autoridad”, y los investigadores continúan trabajando para identificar y localizar al segundo implicado, quien logró darse a la fuga.

Fuentes policiales señalaron que la réplica del arma fue secuestrada junto con la motocicleta utilizada en la huida. Además, se instruyeron actuaciones legales y se comunicó la novedad al magistrado de intervención, quien avaló la aprehensión y dispuso las diligencias de rigor.

La situación vivida en el barrio, marcada por la resistencia de algunos vecinos al accionar policial, generó preocupación entre los agentes intervinientes, ya que este tipo de episodios dificulta las tareas de prevención y control que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.