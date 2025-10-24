viernes 24 de octubre de 2025
    • Un hombre resultó fracturado tras el choque de dos motos en avenida Ameghino y Maipú

    Sufrió fracturas en una pierna y debió ser trasladado al Hospital San José luego de protagonizar un violento choque entre dos motocicletas en la esquina de Ameghino y Maipú

    24 de octubre de 2025 - 16:43
    La Policía y el Same asistieron a las personas que protagonizaron el choque.

    La Policía y el Same asistieron a las personas que protagonizaron el choque.

    LA OPINION

    Un violento choque entre dos motocicletas ocurrido en la noche de este jueves en el barrio Acevedo dejó como saldo un hombre hospitalizado con fracturas en una pierna. El siniestro vial, que ocurrió alrededor de las 23:30, movilizó a efectivos policiales y a personal del SAME hasta la esquina de boulevard Ameghino y Maipú, donde se produjo el impacto.

    Choque de motos

    De acuerdo con la información policial, el accidente fue protagonizado por una motocicleta Honda Tornado 250 cc, patente 141KNC, conducida por un hombre de 37 años que circulaba acompañado por su hija adolescente de 15 años, y una Corven Energy 110 cc, dominio 469KTW, guiada por un hombre de 47 años.

    Por causas que aún se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron en la mencionada intersección, provocando la caída de los conductores y daños materiales significativos en los vehículos.

    A raíz del impacto, el hombre de 47 años sufrió fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, por lo que fue asistido en el lugar por personal médico del SAME y trasladado al Hospital San José, donde quedó internado fuera de peligro. En tanto, el conductor de la otra moto y su hija no habrían sufrido lesiones de consideración, aunque fueron evaluados preventivamente por los profesionales de salud.

    En el lugar del hecho trabajó personal del Comando de Patrullas, que preservó la escena del accidente hasta la llegada de los peritos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas de relevamiento fotográfico y planimétrico correspondientes.

    El hecho fue caratulado como “Lesiones culposas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 del Departamento Judicial Pergamino, que dispuso las medidas de rigor, entre ellas la extracción sanguínea de los involucrados y la toma de declaraciones testimoniales para avanzar en la determinación de las responsabilidades.

    El siniestro volvió a poner de relieve la alta incidencia de choques entre motociclistas en distintos barrios de Pergamino, especialmente en horarios nocturnos y en sectores donde el tránsito suele ser intenso y la iluminación deficiente, una combinación que eleva el riesgo de accidentes graves.

    Temas
    Dejá tu comentario

