Choque en Liniers y Urquiza: un utilitario perdió el control, impactó un remis estacionado y subió a la vereda

El conductor del furgón rojo perdió el control y chocó contra el automóvil de remises San José. LA OPINION

Un siniestro vial se registró durante la noche de este viernes en la intersección de avenida Liniers y calle Urquiza, donde un vehículo utilitario tipo furgón de color rojo perdió el control, impactó contra un automóvil blanco perteneciente a la flota de la agencia de remises San José y terminó subiéndose a la vereda sur.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el utilitario circulaba en sentido Este–Oeste cuando, por motivos que aún se investigan, su conductor perdió el dominio del rodado frente al local de la mencionada agencia y colisionó de lleno contra uno de los autos estacionados. El fuerte impacto desplazó al furgón hacia la vereda, donde finalmente se detuvo por inercia.

Una ambulancia del Same acudió al lugar y asistió al conductor del utilitario, quien presentaba posibles lesiones a raíz del choque. La Policía realizó las pericias correspondientes y dio intervención a la Fiscalía N°6, que inició una causa caratulada como lesiones culposas.

Como parte del protocolo vigente para siniestros viales con personas lesionadas, se dispuso la extracción de sangre al conductor del vehículo involucrado para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol u otra sustancia. Los investigadores deberán establecer si algún factor externo o una maniobra indebida incidieron en la pérdida de control que derivó en el choque.

El fiscal Daniel Aguilar actúa como subrogante de la Fiscalía 6 por la calificación de lesiones culposas con las pericias de Policía Científica y los testimonios de testigos.

