sábado 25 de octubre de 2025
    • Detienen a hombre tras allanamiento por robo y amenazas en San Pedro

    Un operativo del Grupo Táctico Operativo de la Policía Comunal permitió detener a un hombre de 31 años vinculado a un hecho de amenazas y robo.

    25 de octubre de 2025 - 10:54
    Detención de un hombre tras allanamiento por robo y amenazas en San Pedro

    Detención de un hombre tras allanamiento por robo y amenazas en San Pedro

    LAOPINION

    En un operativo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de San Pedro, fue detenido un hombre de 31 años acusado de haber participado en un hecho de amenazas y robo. El procedimiento permitió secuestrar un teléfono celular clave para avanzar en la investigación judicial.

    Allanamiento en Riobamba y 39

    El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en las calles Riobamba y 39, por orden del Juzgado de Garantías de San Nicolás.

    Durante la diligencia, los agentes secuestraron un teléfono celular presuntamente utilizado en el delito, considerado una prueba relevante para la causa.

    Avances en la causa judicial

    El procedimiento forma parte de la investigación que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7 del Departamento Judicial San Nicolás.

    Tras la detención, el sospechoso fue notificado del inicio de las actuaciones penales bajo el Artículo 60 del Código Procesal Penal y posteriormente recuperó la libertad, aunque quedó supeditado al avance del proceso.

    Trabajo del Grupo Táctico Operativo

    Desde la Policía Comunal destacaron la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO), unidad especializada en investigaciones y allanamientos.

    El resultado de este operativo se suma a las acciones preventivas que el cuerpo lleva adelante en distintos barrios de San Pedro, en coordinación con la Justicia y las áreas de seguridad municipal.

