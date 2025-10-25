Detienen a hombre tras allanamiento por robo y amenazas en San Pedro

Detención de un hombre tras allanamiento por robo y amenazas en San Pedro

En un operativo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de San Pedro , fue detenido un hombre de 31 años acusado de haber participado en un hecho de amenazas y robo . El procedimiento permitió secuestrar un teléfono celular clave para avanzar en la investigación judicial.

Orden de detención por abuso sexual en San Pedro: un hombre fue arrestado en Santa Lucía

Detienen a un hombre robando y reduciendo placas en el cementerio de Baradero; tres menores lograron escapar

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en las calles Riobamba y 39 , por orden del Juzgado de Garantías de San Nicolás .

Durante la diligencia, los agentes secuestraron un teléfono celular presuntamente utilizado en el delito , considerado una prueba relevante para la causa.

El procedimiento forma parte de la investigación que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7 del Departamento Judicial San Nicolás.

Tras la detención, el sospechoso fue notificado del inicio de las actuaciones penales bajo el Artículo 60 del Código Procesal Penal y posteriormente recuperó la libertad, aunque quedó supeditado al avance del proceso.

Trabajo del Grupo Táctico Operativo

Desde la Policía Comunal destacaron la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO), unidad especializada en investigaciones y allanamientos.

El resultado de este operativo se suma a las acciones preventivas que el cuerpo lleva adelante en distintos barrios de San Pedro, en coordinación con la Justicia y las áreas de seguridad municipal.