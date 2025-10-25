Detienen a un hombre robando y reduciendo placas en el cementerio de Baradero, tres menores lograron escapar

Un operativo realizado en el cementerio de Baradero permitió detener a un hombre que fue sorprendido reduciendo placas de bronce robadas , junto a tres menores de edad que lograron escapar. El hecho fue descubierto por el personal del lugar y dejó en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad del predio

El jefe del cementerio, Héctor Morel , explicó que el arresto se produjo tras una reorganización de las guardias, al detectar que los robos se repetían en determinados horarios.

“Agarramos uno justo. Cambié las guardias porque venía viendo que en un horario no quedaba nadie, y lo agarramos reduciendo placas atrás del cementerio”, relató.

De acuerdo con el testimonio de Morel, el detenido actuaba con tres menores del barrio , quienes se encargaban de retirar las placas y colocarlas sobre los nichos, mientras el adulto las reducía detrás de la depuradora del cementerio.

“Los chicos las sacaban y las ponían arriba de los nichos; después él las agarraba y las reducía ahí”, detalló.

Durante el procedimiento se logró recuperar unas 100 placas de bronce, que estaban listas para ser comercializadas de manera ilegal. Los menores lograron huir antes de la llegada de la policía.

Refuerzo de la seguridad en el cementerio

Ante el incremento de hechos de vandalismo y robo, las autoridades del cementerio anunciaron nuevas medidas de seguridad, entre ellas la instalación de cámaras y luminarias en los sectores más vulnerables del predio.

Morel remarcó que “el daño no es solo económico, sino también moral, porque se trata de bienes con valor afectivo para las familias”.

Intervención policial y judicial

El hombre detenido fue trasladado a la comisaría local, donde se formalizó la denuncia por robo y reducción de material sustraído.

La investigación continúa para determinar la identidad de los menores involucrados y establecer posibles vínculos con otros episodios similares registrados en los últimos meses.