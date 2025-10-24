En Pergamino buscan a Marcela Belén García, una joven a quien vieron por última vez el martes

En Pergamino la Policía, la Fiscalía y la familia buscan a Marcela Belén García. LA OPINION

La Policía de Investigaciones (DDI) Pergamino solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de una joven de 22 años cuya desaparición fue denunciada esta semana por sus familiares. La búsqueda se inició en el marco de una causa judicial caratulada “Averiguación de Paradero”, con intervención de la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial Pergamino.

Buscan dar con el paradero La joven buscada está identificada como Marcela Belén García, de nacionalidad argentina, de contextura delgada, tez blanca, cabello largo de color negro, ojos marrones claros y una altura aproximada de 1,60 metros. Según consta en la denuncia, la joven se ausentó de su domicilio ubicado en calle Dr. Valentini al 1000 de nuestra ciudad el martes 21 de octubre alrededor de las 13:00, y desde entonces su familia no ha podido establecer contacto con ella.

Hasta el momento se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de ausentarse, por lo que los investigadores apelan a la difusión de su imagen para facilitar su localización.

El pedido fue formalizado por la DDI Pergamino a través de un comunicado firmado por el subcomisario Raúl Barni, jefe de turno de la dependencia, quien solicitó la colaboración de los medios de comunicación y de la comunidad en general.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero o que la haya visto en las últimas horas puede comunicarse con la DDI Pergamino al (2477) 429624, o con la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial Pergamino. También pueden acercarse a la comisaría más próxima o llamar al 911. Las autoridades remarcaron que toda información, por mínima que parezca, puede ser de utilidad para avanzar en la investigación y ayudar a que la joven regrese con su familia.

Compartí esta nota en redes sociales:





