sábado 25 de octubre de 2025
    • Pergamino: tormenta con ráfagas y más de 160 milímetros de lluvia con caída de árboles y corte de energía

    La tormenta de la madrugada del sábado dejó más de 160 milímetros acumulados en tres días, con ráfagas, árboles caídos y un corte de luz en la zona sur.

    25 de octubre de 2025 - 11:41
    En el barrio Aeroclub en Los Pinos, entre Los Arrayanes y Aconcagua se cayó un árbol que dejó la circulación obstruida.

    En el barrio Aeroclub en Los Pinos, entre Los Arrayanes y Aconcagua se cayó un árbol que dejó la circulación obstruida.

    LA OPINION
    En el barrio Aeroclub en Los Pinos, entre Los Arrayanes y Aconcagua se cayó un árbol que dejó la circulación obstruida.

    En el barrio Aeroclub en Los Pinos, entre Los Arrayanes y Aconcagua se cayó un árbol que dejó la circulación obstruida.

    LA OPINION
    La caída de un árbol sobre la linea de energía eléctrica en avenida Pellegrini afecta la zona sur de Pergamino, personal de la Cooperativa Eléctrica trabaja en el lugar.

    La caída de un árbol sobre la linea de energía eléctrica en avenida Pellegrini afecta la zona sur de Pergamino, personal de la Cooperativa Eléctrica trabaja en el lugar.

    LA OPINION

    Una nueva tormenta de viento y lluvia afectó a Pergamino durante la madrugada de este sábado, completando un acumulado total de más de 160 milímetros en apenas tres días, según datos aportados por el sitio especializado Clima Pergamino. La intensidad del fenómeno generó algunos inconvenientes menores, como caída de árboles, anegamientos temporarios y cortes de energía eléctrica en algunos sectores de la ciudad.

    El evento climático se sumó a las precipitaciones registradas entre la noche del jueves y la mañana del viernes, cuando cayeron más de 120 milímetros, a los que se agregaron otros 37 milímetros durante la madrugada de este sábado, producto del paso de una banda posfrontal asociada al mismo sistema.

    En diálogo con Diario La Opinión, el director de Defensa Civil, José María Mollo, ofreció un reporte de situación y explicó que, pese a la magnitud de las lluvias, no se registraron daños estructurales de gravedad. “Hubo viento fuerte, con ráfagas de entre 50 y 60 kilómetros por hora; en algunas zonas aledañas llegaron a 70. Pero no hubo voladuras de techos ni daños significativos”, indicó.

    El funcionario detalló que se registró un episodio puntual en una vivienda de calle Castelli y Perú, donde “se cayó una parte del techo del comedor, pero fue por el deterioro de los tirantes de una construcción antigua”. Además, mencionó la caída de árboles viejos en calle Pedro Torres y en el barrio Malvinas, aunque aclaró que fueron situaciones aisladas y rápidamente atendidas por el personal municipal.

    Desde Defensa Civil informaron que no se recibieron reportes de emergencia a través del 147, y que los equipos continúan monitoreando la situación ante posibles nuevas lluvias en las próximas horas.

    aeroclub-002
    Las cuadrillas de operarios trabajaron para remover el &aacute;rbol ca&iacute;do en el barrio Aeroclub en la tormenta de la madrugada de este s&aacute;bado y distintos incidentes en diferentes puntos de la ciudad de Pergamino.

    Las cuadrillas de operarios trabajaron para remover el árbol caído en el barrio Aeroclub en la tormenta de la madrugada de este sábado y distintos incidentes en diferentes puntos de la ciudad de Pergamino.

    Datos del evento climático

    De acuerdo con el monitoreo de Clima Pergamino, el registro total de precipitaciones desde el jueves fue el siguiente: 20 mm el jueves 23/10; 103 mm el viernes 24/10; 37 mm el sábado 25/10 que dio un total acumulado: 160 milímetros.

    El fenómeno fue descrito como la segunda crecida importante del año, destacando que las lluvias se concentraron en un corto período, lo que generó saturación de suelos y acumulación de agua en zonas bajas.

    Corte de energía y árboles caídos

    Uno de los incidentes más relevantes fue la caída de un árbol sobre una línea eléctrica en avenida Pellegrini, lo que provocó un corte de suministro en el sector sur de la ciudad. Personal de la Cooperativa Eléctrica trabajó desde las primeras horas de la mañana para restablecer el servicio.

    En tanto, vecinos del barrio Aeroclub reportaron la caída de un árbol sobre calle Los Pinos, entre Los Arrayanes y Aconcagua, lo que obstruyó momentáneamente la circulación vehicular.

    Pese a las intensas precipitaciones, las autoridades locales destacaron que la ciudad respondió adecuadamente al evento meteorológico, sin registrar evacuaciones ni daños de consideración. Los equipos de Defensa Civil y Servicios Públicos permanecen en estado de alerta preventiva ante posibles nuevas lluvias durante el fin de semana.

    aeroclub-003
    Las cuadrillas de operarios trabajaron para remover el &aacute;rbol ca&iacute;do en el barrio Aeroclub en la tormenta de la madrugada de este s&aacute;bado y distintos incidentes en diferentes puntos de la ciudad de Pergamino.

    Las cuadrillas de operarios trabajaron para remover el árbol caído en el barrio Aeroclub en la tormenta de la madrugada de este sábado y distintos incidentes en diferentes puntos de la ciudad de Pergamino.

    aeroclub-004
    Las cuadrillas de operarios trabajaron para remover el &aacute;rbol ca&iacute;do en el barrio Aeroclub en la tormenta de la madrugada de este s&aacute;bado y distintos incidentes en diferentes puntos de la ciudad de Pergamino.

    Las cuadrillas de operarios trabajaron para remover el árbol caído en el barrio Aeroclub en la tormenta de la madrugada de este sábado y distintos incidentes en diferentes puntos de la ciudad de Pergamino.

    aeroclub-001
    Las cuadrillas de operarios trabajaron para remover el &aacute;rbol ca&iacute;do en el barrio Aeroclub en la tormenta de la madrugada de este s&aacute;bado y distintos incidentes en diferentes puntos de la ciudad de Pergamino.

    Las cuadrillas de operarios trabajaron para remover el árbol caído en el barrio Aeroclub en la tormenta de la madrugada de este sábado y distintos incidentes en diferentes puntos de la ciudad de Pergamino.

