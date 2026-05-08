Pergamino Automotores festejó sus 40 años con el lanzamiento del Renault Boreal

El titular de Pergamino Automotores, Juano Motta, junto al presidente y CEO de Renault Argentina, Pablo Sibilla y la directora comercial de la empresa francesa en nuestro país, Valentina Solari, encabezaron la conferencia de prensa con medios de comunicación nacionales, regionales y locales.

Pergamino Automotores celebró este miércoles por la noche sus 40 años de trayectoria comercial junto a Renault Argentina con una gala realizada en Pergamino, donde además presentaron oficialmente el nuevo Renault Boreal, el SUV mediano con el que la marca francesa busca posicionarse en uno de los segmentos más competitivos del mercado automotor.

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La celebración tuvo lugar en el salón gastronómico L'Amour Café Bistrot, ubicado en la planta baja del renovado ex Hotel Fachinat, convertido actualmente en uno de los espacios más elegidos para eventos sociales y empresariales en la ciudad.

La concesionaria pergaminense reunió a clientes, empresarios, representantes de medios de comunicación, invitados especiales y directivos nacionales de Renault Argentina en una noche marcada por los reconocimientos institucionales y el lanzamiento regional del nuevo vehículo de la marca del rombo.

Pergamino Automotores nació en 1986, en plena expansión de Renault en Argentina, cuando modelos emblemáticos como el Renault 12, Renault 18, Renault Fuego y Renault Trafic dominaban el mercado automotor nacional y tenían fuerte presencia en Pergamino y la región.

Desde entonces, la empresa fundada por Juan Bautista “Juano” Motta logró consolidarse como una de las concesionarias más importantes del interior bonaerense.

Renault Boreal

La gran atracción de la noche fue la presentación del Renault Boreal, el nuevo SUV mediano del Segmento C desarrollado en Brasil y orientado a familias y usuarios que buscan tecnología, confort y seguridad.

El modelo competirá en el mercado con vehículos como Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos y Ford Territory.

Entre sus principales características, el Boreal incorpora motor 1.3 turbo de 156 caballos de fuerza, dos pantallas digitales de 10 pulgadas, sistema Google Automotive Services y hasta 24 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS).

En Pergamino Automotores ya patentaron cinco unidades para exhibición y pruebas dinámicas, permitiendo que potenciales compradores puedan conocer el vehículo y evaluar su comportamiento en manejo urbano y rutero.

Durante la gala entregaron presentes especiales a los compradores de las primeras diez unidades comercializadas en Pergamino.

Los máximos ejecutivos de Renault Argentina

Pergamino automotores Renault Boreal Pergamino 00002 Juano Motta, Pablo Sibilla y Valentina Solari de Renault Argentina. LA OPINION

La magnitud del evento quedó reflejada en la presencia de las principales autoridades de Renault Argentina, encabezadas por el presidente y CEO Pablo Sibilla y la directora comercial Valentina Solari.

Ambos participaron de una conferencia de prensa junto a Juan Bautista Motta y destacaron tanto el lanzamiento del nuevo modelo como la relevancia institucional de Pergamino Automotores dentro de la red nacional de concesionarios.

Sibilla resaltó especialmente la relación histórica de Renault con la concesionaria pergaminense.

“Tenemos la felicidad de contar con Pergamino Automotores desde hace 40 años. Juano Motta es una figura muy importante para Renault Argentina y un gran articulador entre los concesionarios del país”, expresó el directivo.

Actualmente, Motta preside la comisión nacional de concesionarios Renault del interior argentino, rol que lo posiciona como uno de los referentes de mayor peso dentro de la estructura comercial de la automotriz.

Financiamiento Renault

Otro de los ejes destacados durante la presentación fue el sistema de financiación de Renault Argentina a través de Mobilize Financial Services y Plan Rombo.

La directora comercial Valentina Solari sostuvo que la compañía mantiene actualmente una de las propuestas de financiación más competitivas del mercado automotor argentino.

“Nuestra financiera tiene 25 años en el país y es líder entre las automotrices en volumen de operaciones financiadas”, explicó.

En ese sentido, Juan Bautista Motta reveló que ocho de las diez unidades del Renault Boreal vendidas en Pergamino fueron adquiridas mediante financiación oficial de la marca.

El empresario destacó además el liderazgo comercial que mantiene actualmente la concesionaria en la ciudad.

“El liderazgo en Pergamino está sostenido por la financiación, tanto de Plan Rombo como de Mobilize Financial Services”, señaló.

Gala y reconocimientos

La celebración de los 40 años de Pergamino Automotores también incluyó reconocimientos institucionales entregados por Renault Argentina a Juan Bautista Motta por su trayectoria empresarial y su aporte al desarrollo de la red comercial de la marca.

Además de clientes, familiares y amigos de la empresa, participaron dirigentes empresariales, referentes de distintos sectores y el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos.

La gala tuvo además un cierre artístico especial con la presentación del músico rosarino Juan Carlos Baglietto, quien interpretó algunas de sus canciones más reconocidas ante los invitados.

Pergamino automotores Renault Boreal Pergamino 00003 Juan Carlos Baglietto en la celebración de los 40 años de Pergamino Automotores y el lanzamiento del Renault Boreal. LA OPINION

El espectáculo pudo seguirse también desde el Teatro Unión Pergamino mediante una pantalla gigante instalada especialmente para que el público pudiera participar de la celebración.

Renault y Colapinto

Durante la conferencia de prensa, Pablo Sibilla también se refirió al impacto generado por la reciente exhibición del piloto argentino Franco Colapinto en Palermo, organizada por Renault.

El presidente de Renault Argentina calificó el evento como “histórico” y destacó el trabajo realizado para concretar la actividad en pocas semanas.

“Creo que quedará en la historia automovilística argentina por la convocatoria y el entusiasmo de la gente”, sostuvo.

La presencia de Colapinto se convirtió en uno de los ejes de posicionamiento de la marca francesa en el automovilismo internacional y en el mercado local.

Celebración familiar

Juano Motta, junto a su esposa, los hijos y nietos soplaron las velitas de los cuarenta años, mientras el público les cantó el feliz cumpleaños en un emotivo festejo comunitario para celebrar a la empresa familiar.