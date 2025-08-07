jueves 07 de agosto de 2025
    • Persisten focos ígneos frente a San Nicolás y Villa Constitución: temor por viviendas isleñas

    Se detectaron incendios activos en las islas entrerrianas, frente a San Nicolás, aunque uno más grande amenaza viviendas y generó operativos de emergencia.

    7 de agosto de 2025 - 12:30
    Registran incendios activos en islas frente a San Nicolás y Villa Constitución.

    Registran incendios activos en islas frente a San Nicolás y Villa Constitución.

    Diario El Norte

    A través de un mapa de calor de la NASA, reveló en las primeras horas de este jueves la presencia de focos ígneos activos frente a las costas de San Nicolás y de la vecina localidad santafesina de Villa Constitución, en la zona de las islas entrerrianas.

    En el caso de San Nicolás, dos focos permanecen encendidos. Uno de ellos presenta una magnitud importante, aunque el viento del sur (12 km/h) impide que el humo llegue a la zona urbana.

    La isla mas critica con los incendios

    La situación es más crítica frente a la ciudad santafesina, donde se desplegaron equipos de emergencia ante el riesgo para viviendas isleñas. Se identificaron tres frentes de fuego: uno de 350 metros sobre el Canal Estévez, otro de 200 metros avanzando hacia el río Pavón, y un tercero que afecta una isla previamente quemada.

    El operativo fue encabezado por Gustavo Gerfo, de la Brigada de Respuesta Ambiental (BRA), junto a autoridades de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos, Defensa Civil y Prefectura Naval Argentina, con apoyo de Bomberos Voluntarios de Villa Constitución. Desde Santa Fe también se realizó un vuelo de reconocimiento sobre la Isla del Sol para evaluar la magnitud del incendio.

    Las autoridades continúan monitoreando el avance del fuego y trabajan para proteger a los habitantes isleños y el ecosistema del Delta.

