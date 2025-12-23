martes 23 de diciembre de 2025
    • Ramallo: Violenta pelea entre jóvenes tras un baile de egresados generó alarma

    Videos difundidos en redes sociales muestran una brutal pelea ocurrida en Ramallo a la salida de un baile de egresados en la zona del puerto.

    23 de diciembre de 2025 - 14:00
    Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran una pelea de gran violencia ocurrida presuntamente tras un baile de egresados

    Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran una pelea de gran violencia ocurrida presuntamente tras un baile de egresados

    Captura de pantalla video El Norte

    Una violenta pelea entre jóvenes, registrada en videos que se viralizaron en redes sociales, generó fuerte preocupación en Ramallo. El episodio habría ocurrido durante la madrugada del sábado, presuntamente a la salida de un baile de egresados, en una zona de alta concurrencia nocturna.

    Videos de alto impacto y extrema violencia

    Durante el último fin de semana comenzaron a circular en redes sociales diversas filmaciones que muestran un enfrentamiento de gran violencia entre varios jóvenes en plena vía pública. Las imágenes, de alto impacto, reflejan escenas de agresividad extrema que causaron alarma entre vecinos y familias de la comunidad.

    Uno de los registros más difundidos exhibe el momento en que un joven recibe una fuerte patada en la cabeza cuando ya se encontraba tendido en el piso, sobre el asfalto mojado por la lluvia. La secuencia evidencia una conducta temeraria y una total falta de control durante el enfrentamiento.

    Dónde ocurrió la pelea y qué se sabe del evento

    Según trascendió, el hecho se habría producido en inmediaciones de la zona del puerto de Ramallo y del paseo Arturo Jauretche, un sector que suele concentrar gran cantidad de jóvenes durante eventos nocturnos. Si bien se presume que la pelea ocurrió tras un baile de egresados, no se pudo confirmar oficialmente si todos los involucrados participaron del evento.

    En las imágenes también se escucha la bocina de un colectivo que se detuvo en el lugar, aparentemente con la intención de disuadir a los jóvenes y evitar que la situación escalara aún más.

    Sin confirmación policial y posible investigación de oficio

    Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la intervención policial en el lugar ni se confirmó si alguno de los jóvenes involucrados debió recibir atención médica en el hospital local. Tampoco se brindaron precisiones sobre posibles denuncias radicadas tras el hecho.

    No obstante, fuentes consultadas indicaron que no se descarta el inicio de una investigación de oficio a partir de la circulación de los videos, dada la gravedad de las imágenes y la posible comisión de delitos, en un contexto que vuelve a encender la alarma sobre la violencia juvenil en eventos nocturnos.

