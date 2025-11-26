miércoles 26 de noviembre de 2025
    • Ramallo vibró con la tercera fecha del Abierto Argentino de Jet Ski y Motos de Agua

    La ciudad de Ramallo se consolidó como sede del certamen nacional, con competencia emocionante y gran participación de pilotos y público.

    26 de noviembre de 2025 - 12:55
    Ramallo fue sede del Abierto Argentino de Jet Ski y Motos de Agua

    Ramallo fue sede del Abierto Argentino de Jet Ski y Motos de Agua

    Ramallo Ciudad

    Ramallo volvió a brillar en el deporte acuático nacional durante el fin de semana, al recibir por segundo año consecutivo la tercera fecha del Campeonato Abierto de Jet Ski y Motos de Agua. El evento, desarrollado el sábado 22 y domingo 23 de noviembre en sus playas, reunió a pilotos de todo el país y a numeroso público local.

    La familia confirmó que el cuerpo arribará este jueves 27, tras más de dos semanas de trámites de repatriación. El velatorio se realizará el viernes 28, de 8:00 a 17:00, en Gomendio 1070, antes del sepelio en el cementerio municipal.

    El proyecto, que llegaría a más de $35.000 millones, será presentado esta semana junto a la nueva ordenanza fiscal impositiva. La oposición cuestiona el retraso, el aumento de tasas y la ampliación de la planta política.

    Jet Ski y motos de agua: adrenalina sobre el río de Ramallo

    El certamen nacional contó con un escenario natural privilegiado, donde el río y la extensión de la costa ofrecieron condiciones ideales para las competencias. Los participantes destacaron la organización del evento y la calidad del entorno, que permitió vivir jornadas de alta velocidad y gran espectáculo para los asistentes.

    Eduardo López, protagonista local en Moto Sport

    El piloto ramallense Eduardo López se convirtió en uno de los grandes protagonistas del fin de semana, tras imponerse en las dos mangas de la categoría Moto Sport. Su desempeño generó una gran ovación del público, que disfrutó de un clima vibrante sobre la costa y celebró cada maniobra del campeón local.

    Ramallo, consolidado como destino deportivo y sector turístico

    Con la realización de esta tercera fecha, Ramallo refuerza su perfil como sede de eventos de jet ski y motos de agua a nivel nacional. La ciudad no solo fortalece su reputación deportiva, sino que también potencia el turismo local, posicionándose como un punto estratégico para competencias y actividades náuticas de primer nivel.

