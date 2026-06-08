Quién fue María Rosa Fugazot: de Operación Ja já y Bernarda Alba hasta la obra con Julio Chávez

María Rosa Fugazot falleció en su departamento a los 83 años, este domingo por la noche, y dejó atrás una trayectoria de más de seis décadas de carrera que iniciaron, en un perfil público con Operación Ja já , luego protagonizó La Casa de Bernarda Alba , entre decenas de espectáculos, hasta personajes junto a Julio Chávez y Luis Brandoni .

Su fallecimiento fue constatado por efectivos policiales. Según el parte oficial al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, personal de la Comisaría Vecinal 14 de la Policía de Ciudad acudió por una persona descompensada en la calle Güemes al 4700. El SAME confirmó que el deceso se produjo anoche a las 21:41.

Más allá de su muerte, la intérprete dejó un legado con descendencia en la familia de artistas: era hija de María Esther Gamas y de Roberto Fugazot, madre del actor René Bertrand -falleció en junio de 2025- y del cantante Javier Caumont.

Su debut en el escenario fue a la corta edad de 15 años, aunque su padre no lo tomó a bien y ante la decisión de dedicarse al mundo del espectáculo, el enojo fue tal que estuvo un tiempo sin hablarle, pero años después asistió a una de sus obras como espectador y se emocionó hasta las lágrimas, tal como explicó la propia artista en entrevistas.

Como una gran hazaña, María Rosa contaba que en sus comienzos, al ser menor de edad, debía esconderse en una caldera durante las inspecciones laborales para evitar problemas con los controles. Además, en conversación con Radio Rivadavia, reveló que su vocación frustrada era ser médica forense, pero la pasión por el teatro y la herencia de su gran familia de artistas pudo más.

Con una gran cantidad de reconocimientos en su haber, la intérprete se hizo de un Martín Fierro de Oro en 2012 por “El Puntero”, serie de la que fue parte y por la que estuvo nominada como actriz de reparto. La artista también levantó el galardón a la Trayectoria en los premios Estrella de Concert 2017, durante la temporada teatral de Villa Carlos Paz.

A lo largo de su juventud, se consolidó como una de las grandes vedettes y actrices de la época de oro, al compartir escenarios en el Teatro Maipo y El Nacional junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Juan Carlos Calabró.

Además, fue cantante en la orquesta de Eddie Pequenino, donde acompañó a Frank Sinatra Jr. junto a Tomy Dorsey. Para 1.966, pisó por primera vez la pantalla grande con un pequeño papel en la película "Las locas del conventillo", dirigida por Fernando Ayala.

En 1967 se incorporó al histórico programa televisivo “Operación Ja-Já”, creado por Hugo y Gerardo Sofovich y en 1970 se casó con César Bertrand, una de las parejas más estables del ambiente artístico, hasta la muerte del actor en 2008.

Años después, los estrenos cinematográficos continuaron con películas como “Mi novia el...”, “El rey de los exhortos” y actualmente en “Ningún amor es perfecto”.

La actriz desembarcó en la pantalla chica con recordados roles en clásicos de la televisión argentina como "Gerente de familia", "Durmiendo con mi jefe" junto a Guillermo Francella, "Los Roldán", "Amas de casa desesperadas", "Sos mi hombre" y "El Puntero".

En 2014 asumió el personaje de Bernarda Alba en la obra La casa de Bernarda Alba, donde reemplazó a Norma Pons.

Además, desarrolló una carrera como cantante. En 2013 interpretó junto a su hijo Javier Caumont la canción "Si a veces hablo de ti", que obtuvo un Diploma de Excelencia en el festival internacional de la canción realizado en California.

En 2023 formó parte de la serie “Nada”, protagonizada por Luis Brandoni y con participación especial de Robert De Niro. Allí interpretó a Celsa, la histórica ama de llaves y compañera cotidiana del personaje principal, cuya ausencia desencadena toda la trama.

Recientemente, Fugazot atravesó el fallecimiento de su hijo René Bertrand en junio de 2025 y su principal lamento llegó por ni ella, ni sus nietos, pudieron darle la mano al actor: “Estoy en piloto automático porque no puedo explotar, gritar o llorar. Es como si tuviera un agujero negro de un balazo de cañón, no puedo exteriorizar”, contaba un mes después del trágico desenlace.

Es que el intérprete había iniciado una incipiente pelea contra el cáncer y más tarde falleció por un virus invernal. Entre la vorágine, la artista no se pudo despedir de su hijo: “Tuve a mi mamá y a mi papá de la mano cuando se fueron y eso me hizo muy bien. Con él no pude”. (NA)