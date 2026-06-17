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    Detrás del festejo: por qué Lionel Messi lloró después de marcar el primer gol en el Mundial

    Eduardo Feimann reveló el problema de salud que enfrentaría Jorge Messi, el papá del capitán de la Selección Argentina.

    17 de junio de 2026 - 11:57
    Lionel Messi se quebró después del gol y reveló que atraviesa días difíciles.

    Lionel Messi se quebró después del gol y reveló que atraviesa días difíciles.

    VIAPAIS.COM.AR
    Eduardo Feinmann aseguró que Jorge Messi atraviesa un problema bastante grave de salud.

    Eduardo Feinmann aseguró que Jorge Messi atraviesa "un problema bastante grave" de salud.

    La Selección Argentina debutó con una victoria por 3 a 0 ante Argelia en el Kansas City Stadium, por la primera fecha del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026. El encuentro, disputado este 16 de junio, tuvo como protagonista absoluto a Lionel Messi, quien anotó los tres tantos del equipo nacional.

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    Sin embargo, la imagen que recorrió el mundo no fue solo la de sus goles, sino sus lágrimas al abrir el marcador a los 16 minutos. El capitán se mostró visiblemente conmovido y tuvo que secarse el rostro con su camiseta ante la mirada de miles de fanáticos.

    La confesión de Lionel Messi: “Días complicados”

    Al finalizar el encuentro, el capitán no ocultó su vulnerabilidad y explicó el trasfondo de su emoción frente a los micrófonos. "Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados", confesó el 10 sin entrar en detalles profundos sobre su intimidad.

    Messi destacó el apoyo constante de la delegación albiceleste, asegurando que sus compañeros y el cuerpo técnico estuvieron al lado suyo en todo momento. En sus palabras, el jugador de 38 años remarcó que disfruta este presente como un regalo adicional en su carrera.

    "Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa, he llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal", señaló el capitán tras la goleada.

    La preocupación por la salud de Jorge Messi

    Pese al hermetismo de la familia, trascendió que el motivo de la angustia del futbolista estaría vinculado a la salud de su padre, Jorge Messi. El progenitor del astro, de 67 años, atravesaría un delicado momento médico que mantiene en alerta a todo su entorno cercano.

    Según informó Radio Mitre, Jorge habría realizado consultas por controles cardiovasculares y neurológicos. El entorno familiar mantiene una absoluta reserva, aunque se supo que el padre del 10 regresó a Rosario para continuar estudios en el Sanatorio Parque.

    "Tiene un problema bastante grave de salud. No está bien. Esta semana hubo situaciones que empeoraron el estado de salud", reveló Feimann al aire de Radio Mitre.

    Esta situación personal afectó el ánimo del líder de la Selección en la previa del debut mundialista. No obstante, el "ancho de espadas", como lo definió, Cristian "Cuti" Romero transformó esa presión en una actuación histórica para el equipo de Lionel Scaloni. (Fuente: viapais.com.ar)

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