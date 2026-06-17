De Pergamino a Kansas: la bandera rojinegra que se coló en la historia de Messi

Lionel Messi festejando uno de sus tres goles y detrás, en las gradas, la bandera del fogonero de Pergamino.

Mientras Lionel Messi gritaba uno de los tres goles con los que Argentina derrotó 3 a 0 a Argelia en su debut en el Mundial 2026, detrás suyo apareció una imagen que emocionó a muchos pergaminenses: una bandera de Club Atlético Douglas Haig flameando en la tribuna de Kansas City.

No es una bandera más. Es el símbolo de una ciudad futbolera que lleva más décadas acompañando a su club por cada rincón del país y que ahora también dice presente en la máxima cita del fútbol mundial. Allí, entre miles de argentinos que coparon el estadio para alentar a la Scaloneta, hubo lugar para ese pedazo de Pergamino que viajó miles de kilómetros para hacerse visible en el momento justo.

La imagen resume una pasión que no entiende de distancias: Messi haciendo historia con un triplete que lo igualó en la cima de los goleadores mundialistas y, detrás, la bandera rojinegra recordando que los sueños más grandes también tienen raíces locales.

Porque cuando juega Argentina, también juega un poco Pergamino. Y esta vez quedó inmortalizado en una foto para guardar.

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