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    • Ultra Maratón Zárate 2026 reunió a 120 corredores de Argentina, Uruguay y Brasil

    La tercera edición del evento internacional se desarrolló en el Campo Olímpico Municipal en Zárate con pruebas de 3, 6 y 12 horas de duración.

    16 de junio de 2026 - 10:59
    El pasado sábado se vivió la tercera edición de la Ultra Maratón Zárate en el Campo Olímpico Municipal de Zárate (Velódromo), un evento de nivel internacional que cuenta año a año con el apoyo de la Secretaría de Educación y Deporte de la Municipalidad de Zárate.

    El pasado sábado se vivió la tercera edición de la Ultra Maratón Zárate en el Campo Olímpico Municipal de Zárate (Velódromo), un evento de nivel internacional que cuenta año a año con el apoyo de la Secretaría de Educación y Deporte de la Municipalidad de Zárate.

    infozc.com

    La tercera edición de la Ultra Maratón Zárate se llevó a cabo el pasado sábado en el Campo Olímpico Municipal (Velódromo), donde alrededor de 120 atletas provenientes de Argentina, Uruguay y Brasil participaron de una exigente competencia de resistencia que volvió a posicionar a la ciudad como sede de eventos deportivos de nivel internacional.

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    La ciudad de Zárate ofrecerá este fin de semana distintas propuestas culturales recreativas y de encuentro para disfrutar en familia y al aire libre. Habrá actividades culturales, deportivas, gastronómicas, ferias de emprendedores y espacios para recorrer y compartir en diferentes puntos de la ciudad.

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    En el marco del Día Mundial del Ambiente, el Municipio de Zárate, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, llevó adelante una actividad abierta a la comunidad con el objetivo de promover la concientización ambiental, el aprendizaje y el compromiso ciudadano con el cuidado del entorno.

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    Una competencia de ultrafondo que sigue creciendo

    La jornada estuvo marcada por las bajas temperaturas y una intensa niebla, condiciones que no impidieron que los corredores afrontaran el desafío de recorrer la mayor cantidad de kilómetros posible dentro de los tiempos establecidos por la organización.

    La Ultra Maratón Zárate contó con el acompañamiento de la Secretaría de Educación y Deporte de la Municipalidad y ofreció tres modalidades de participación: pruebas de 3, 6 y 12 horas de duración continua.

    El desafío físico y mental de las carreras por tiempo

    A diferencia de las maratones tradicionales, donde los participantes deben completar una distancia determinada, las competencias de ultrafondo por tiempo tienen como objetivo acumular la mayor cantidad de kilómetros antes de que finalice el plazo establecido.

    Para ello, los atletas recorrieron un circuito de 816 metros de extensión, completando vueltas de manera ininterrumpida mientras administraban su resistencia física, su estrategia de carrera y su fortaleza mental.

    La modalidad exige una preparación específica y representa uno de los mayores desafíos dentro del atletismo de resistencia.

    Participación internacional y búsqueda de récords

    La edición 2026 reunió a deportistas de distintos puntos de Argentina y también a representantes de Uruguay y Brasil, consolidando el crecimiento regional e internacional de la competencia.

    El subsecretario de Deporte de Zárate, Diego Marquine, destacó la convocatoria alcanzada y el nivel de los participantes. “Fueron 120 participantes entre las tres distancias. Muchos de ellos han venido a batir récord en las distintas categorías”, señaló.

    Con una organización consolidada y una creciente participación de atletas especializados, la Ultra Maratón Zárate continúa afianzándose como una de las pruebas de ultrafondo más importantes de la región.

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