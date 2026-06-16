Ultra Maratón Zárate 2026 reunió a 120 corredores de Argentina, Uruguay y Brasil

El pasado sábado se vivió la tercera edición de la Ultra Maratón Zárate en el Campo Olímpico Municipal de Zárate (Velódromo), un evento de nivel internacional que cuenta año a año con el apoyo de la Secretaría de Educación y Deporte de la Municipalidad de Zárate.

La tercera edición de la Ultra Maratón Zárate se llevó a cabo el pasado sábado en el Campo Olímpico Municipal (Velódromo), donde alrededor de 120 atletas provenientes de Argentina, Uruguay y Brasil participaron de una exigente competencia de resistencia que volvió a posicionar a la ciudad como sede de eventos deportivos de nivel internacional.

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La jornada estuvo marcada por las bajas temperaturas y una intensa niebla, condiciones que no impidieron que los corredores afrontaran el desafío de recorrer la mayor cantidad de kilómetros posible dentro de los tiempos establecidos por la organización.

La Ultra Maratón Zárate contó con el acompañamiento de la Secretaría de Educación y Deporte de la Municipalidad y ofreció tres modalidades de participación: pruebas de 3, 6 y 12 horas de duración continua.

A diferencia de las maratones tradicionales, donde los participantes deben completar una distancia determinada, las competencias de ultrafondo por tiempo tienen como objetivo acumular la mayor cantidad de kilómetros antes de que finalice el plazo establecido.

Para ello, los atletas recorrieron un circuito de 816 metros de extensión, completando vueltas de manera ininterrumpida mientras administraban su resistencia física, su estrategia de carrera y su fortaleza mental.

La modalidad exige una preparación específica y representa uno de los mayores desafíos dentro del atletismo de resistencia.

Participación internacional y búsqueda de récords

La edición 2026 reunió a deportistas de distintos puntos de Argentina y también a representantes de Uruguay y Brasil, consolidando el crecimiento regional e internacional de la competencia.

El subsecretario de Deporte de Zárate, Diego Marquine, destacó la convocatoria alcanzada y el nivel de los participantes. “Fueron 120 participantes entre las tres distancias. Muchos de ellos han venido a batir récord en las distintas categorías”, señaló.

Con una organización consolidada y una creciente participación de atletas especializados, la Ultra Maratón Zárate continúa afianzándose como una de las pruebas de ultrafondo más importantes de la región.